Cuneo: il Comitato di Quartiere del centro lancia le iniziative di solidarietà per piccoli esercenti, artigiani e residenti in difficoltà

Non si tratta di fare una donazione, ma di anticipare una somma, piccola o grande, per l’acquisto di un bene o di un servizio, che verrà usufruito entro il 31 dicembre 2020, ciò sarà un modo per sostenere il riavvio delle attività fino al ritorno alla normalità. Crediamo infatti che, vista la difficoltà del momento, sia fondamentale fare tutto ciò che è in nostro potere per proporre strumenti che permettono di sostenere la nostra comunità e farla sentire unita. Puntare sul rafforzamento e consolidamento dei rapporti di fiducia tra clienti e professionisti, in un momento critico come questo, può fare da volano per un ritorno alla normale attività.