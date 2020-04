Demarchi (Lega): "Più rispetto per gli allevatori, Covid19 e Ambiente: basta con le fakenews, smentite ripetutamente dai fatti"

"Mentre nelle stalle si lavora a pieno regime, i dati registrano il crollo dell’inquinamento dell'aria confermando che le origini dell’inquinamento sono altrove e che le accuse rivolte agli allevamenti sono ingiustificate, come, per altro, le fantasiose connessioni con il Coronavirus.



La zootecnia italiana è tra le più controllate e di qualità al mondo, se servono ulteriori interventi ambientali si faranno, chi lavora con la terra e gli animali sa quanto sia importante rispettare l’ambiente, per il bene di tutti.



Le false notizie non aiutano nessuno, soprattutto se in questa trappola cadono i media, ancora più se di Stato, contribuendo a generare allarmismi tra la popolazione, già gravemente provata dalla Pandemia e danneggiando ancora di più, le produzioni zootecniche del nostro Paese.



Fermi l’impegno per a sicurezza dei lavoratori e la salubrità dell’ambiente, serve più rispetto per chi, proprio in questo momento di pandemia globale, continua a lavorare per assicurare latte e carne alle famiglie italiane".



Lo afferma Paolo Demarchi, consigliere regionale della Lega Salvini Piemonte