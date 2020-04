Emergenza Coronavirus: le 12 proposte della minoranza consiliare di Ceva

Dodici proposte per aiutare Ceva a ripartire dopo l'emergenza Coronavirus e attuabili sin da subito: le ha presentate il gruppo consiliare "Una svolta per Ceva" durante la conferenza dei capigruppo tenutasi nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2020.

"Le priorità sono indiscutibilmente la gestione dell'emergenza sanitaria e la tutela della salute dei cittadini - dichiarano dalla minoranza -. Tuttavia, accanto agli aspetti sanitari, questa situazione inedita e grave pone, anche la nostra comunità, di fronte ad altri temi e ad altre preoccupazioni che riguardano le imprese, il lavoro, l'occupazione. Preoccupazioni che riguardano i bilanci stessi delle pubbliche amministrazioni, a cui vengono chiesti maggiori oneri a fronte di minori entrate".

Così, i consiglieri d'opposizione hanno provato a fornire alla maggioranza il loro contributo in termini politici, amministrativi e di visione, elaborando alcune iniziative che potrebbero essere riprese dal sindaco e dalla sua Giunta.

1) Intensificazione dei controlli da parte della polizia locale;

2) Sostenere nelle sedi opportune l'estensione dell'apertura degli uffici pubblici, come ad esempio l'ufficio postale. Una contrazione dei giorni e degli orari di apertura ottiene l'inevitabile risultato della creazione di code ed assembramenti;

3) Garantire che tutti i cittadini siano forniti di mascherina;

4) Obbligo, dopo aver verificato che tutti abbiano la mascherina disponibile, di indossare la mascherina quando si esce fuori dalla propria abitazione;

5) Cancellazione, o almeno riduzione, di tutti i tributi locali fino a dicembre 2020 per le realtà colpite dalla sospensione o riduzione delle attività;

6) Costituzione di un fondo di mutuo soccorso destinato ad aiutare, nell'immediato, coloro che più di altri sono messi in difficoltà dalla diffusione del Coronavirus e, successivamente, a sostenere la ripresa delle attività sociali. Il fondo dovrà essere aperto alla partecipazione economica di singoli cittadini, di imprese e di associazioni che vogliano dare il loro contribuito. Nella provincia di Cuneo ci sono istituzioni che possono contribuire significativamente e che possono essere coinvolte, le fondazioni bancarie in primis. Le risorse saranno utilizzate per erogazione di contributi economici ai singoli e/o famiglie e altri interventi di natura sociale che si rendessero indispensabili, anche in collaborazione con il terzo settore;

7) La devoluzione, nel fondo di mutuo soccorso dei gettoni di presenza dei consiglieri e di una parte degli stipendi di sindaco e assessori. Questo rappresenta sicuramente un'azione da mettere immediatamente in atto, quantomeno per l'intera durata dell'emergenza, ma anche per la ripresa economica. I politici per primi devono porsi quale esempio autorevole nei confronti dei nostri concittadini oggi meno fortunati, nello spirito della condivisione e della solidarietà umana;

8) Stipulare convenzioni con le associazioni operanti nel terzo settore per fornire assistenza e supporto a tutte quelle situazioni di estremo disagio che ci troveremo ad affrontare una volta terminato il periodo di quarantena;

9) Sospensione da subito, fino a data da destinarsi, del pagamento dei parcheggi con strisce blu nel centro storico;

10) Sostegno economico da parte del Comune a iniziative di ripresa del commercio e dell'artigianato, anche tramite convenzioni con istituti di credito;

11) Prolungamento straordinario delle convenzioni comunali con le associazioni;

12) Istituzione di una Commissione straordinaria per le Emergenze, composta da una rappresentanza del Consiglio comunale e allargata alle eccellenze universitarie e di ricerca, alle forze sociali e alle associazioni di categoria, che abbia il compito di definire una regia di interventi economico-sociali, nello scenario attuale e in scenari futuri.