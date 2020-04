Inno di Mameli a distanza: la Corale Villanovese emoziona il web con un filmato ricco di speranza (VIDEO)

In periodi come quello attuale, caratterizzato dall'emergenza epidemiologica connessa al Coronavirus, il distanziamento sociale rende incolmabili le lontananze fisiche. Laddove, però, non arriva l'uomo, arriva la musica: lei non conosce confini di spazio e di tempo e ha il potere di unire le persone sotto un unico denominatore comune, quello della spensieratezza.

Per questo, i componenti della Corale Villanovese hanno voluto fare un regalo a tutti gli italiani che stanno vivendo queste lunghe giornate domestiche, realizzando un video nel quale intonano l'inno di Mameli, accompagnando le loro voci con immagini suggestive del territorio comunale di Villanova Mondovì.

"Un'idea che ci è venuta dai tempi che stiamo passando - spiegano dal sodalizio -. Con questo video vogliamo lanciare un messaggio: quello di non mollare! Perché si deve combattere, perché questo virus prima o poi passerà e perché non appena sarà possibile riprenderemo a cantare orgogliosi, come abbiamo sempre fatto".

Ogni singolo membro della Corale Villanovese ha registrato nella propria abitazione la sua voce e in sede di montaggio si è provveduto ad assemblare il prodotto audiovisivo, con un risultato ad alto impatto emotivo.

"Un pensiero particolare - concludono dal direttivo - va a tutte le famiglie in difficoltà, che stanno vivendo momenti difficili a causa del Covid-19, e a tutti coloro che hanno perso familiari o amici cari. Con questo inno siamo con voi! Gli ultimi grazie vanno alla nostra instancabile direttrice Romina e al nostro presidente Franco, che hanno creduto in questo progetto e che ci spingono sempre a dare il meglio di noi. Buon ascolto dai cantori della Corale Villanovese".