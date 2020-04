Le uova giganti del Centro Down di Cuneo donate agli ospedali della Granda

Non sono certo mancate, in occasione di questa Pasqua "anomala", le uova giganti del Centro Down di Cuneo negli ospedali cuneesi.

Dopo la donazione del ricavato della vendita dei biglietti della lotteria (4.500 euro) all’Asl Cn 1 per l’acquisto di materiale di protezione destinato al personale sanitario, una decina di queste uova son state tenute per essere donate in occasione della Pasqua ai pronto soccorsi e ai reparti di pneumologia e rianimazione degli ospedali del Cuneese, da mesi in prima linea nella battaglia contro il virus che ha messo in ginocchio la sanità italiana.

Un piccolo gesto per dire a dottori, infermieri e Oss: “Grazie di cuore per tutto quello che state facendo ogni giorno per noi!”

Anche altre uova giganti, vinte da alcune famiglie, sono state donate ad altri ospedali della Provincia di Cuneo, ad alcune Comunità e a Case di Riposo.