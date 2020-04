Mondovì chiude i cimiteri al pubblico e convoca il Consiglio comunale

Il Comune di Mondovì ha annunciato in data odierna, martedì 14 aprile 2020, la chiusura dei cimiteri presenti sul territorio municipale e, contestualmente, la convocazione del Consiglio comunale, che si terrà in videoconferenza alle 16 di martedì 21 aprile 2020.

CHIUSURA CIMITERI COMUNALI - Anche a Mondovì, dunque, i cimiteri presenti sul territorio comunale sono stati chiusi al pubblico, al fine di limitare le occasioni di contagio (restano aperti esclusivamente per le sepolture). Non essendo possibile in questo periodo per i monregalesi far visita ai propri cari defunti e prendersi cura delle tombe, il Comune, grazie alla disponibilità del gruppo comunale di protezione civile, si è organizzato per provvedere alla cura delle tombe private, compresa l'innaffiatura delle piante e dei fiori. I volontari si sono impegnati in questo tipo di attività già la scorsa settimana, nei giorni immediatamente precedenti le festività pasquali.

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - È stato convocato alle 16 di martedì 21 aprile 2020 il Consiglio comunale della città di Mondovì, che si riunirà in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza (prevista la diretta streaming dell'appuntamento). Otto i punti all'ordine del giorno: comunicazioni in merito ai prelievi dal fondo di riserva ordinario e di cassa e variazioni di competenza della Giunta comunale; provvedimenti in merito alla ratifica della variazione di bilancio approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 3 aprile 2020; provvedimenti in merito alla cessione gratuita di un lotto edificabile di proprietà comunale per la realizzazione della caserma dei vigili del fuoco - distaccamento di Mondovì; adozione del progetto preliminare della variante parziale n.26 al piano regolatore vigente; provvedimenti in merito alla nomina dei componenti della Commissione locale Paesaggio; provvedimenti in merito all'istanza di proroga dell'attività della Commissione consiliare speciale che ipotizzi l'utilizzo dei contenitori pubblici vuoti della Città, con particolare riferimento alle scuole secondarie di secondo grado; provvedimenti in merito al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da precetto su sentenza n. 1033/2018 del Tribunale di Cuneo proc. n. 1040/2015; provvedimenti in merito al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della sentenza del Giudice di pace di Cuneo n. 339 del 20 dicembre 2019 (resa nel Proc. n. 410/2017 R.G.).