Racconigi racconta l'emergenza del Covid-19 con il cortometraggio di Ettore

Racconigi in uno dei momenti più bui di questi ultimi anni, raccontata attraverso il video di Ettore Paschetta. Un cortometraggio che ha visto la collaborazione dei commercianti racconigesi insieme alle associazioni locali e alle istituzini e che in 48 ore dalla sua prima pubblicazione ha contato oltre 25 mila visualizzazioni, oggi ne conta oltre 33 mila.

A introdurre il cortometraggio è la voce di una bambina, chiede della pandemia del Coronavirus come si chiederebbe della Seconda Guerra Mondiale o della Shoah. Eventi indelebili della storia che hanno segnato tutto il mondo ma che resteranno impressi anche nei piccoli paesi e nelle città della Granda. A raccontare invece la storia è la voce dell’attore Federico Scarpino.

Paschetta, 24 anni e laureato nel 2018 in Scienza della Comunicazione, in passato ha già realizzato video promozionali che raccontano la città, ma mai avrebbe pensato di doverlo realizzare in una situazione di emergenza sanitaria nazionale. “Le attività commerciali secondo me sono state le più colpite dal punto di vista economico insieme alla Protezione Civile e alle Croce Rossa - spiega - Ho pensato quindi di lanciare un bando tra i gli esercenti che hanno aderito spontaneamente al progetto. Il video non poteva essere realizzato normalmente ma doveva essere costruito da ‘remoto’. I partecipati mi hanno quindi inviato una breve clip delle loro attività a queste poi sono state aggiunge le immagini della città prima e dopo l’emergenza da Covid-19. Il tutto è poi stato elaborato da me in totale smart working”.

Per i circa sei minuti di cortometraggio in tutto sono stati coinvolti più di trenta protagonisti che hanno realizzato una clip dalle loro case o attività. Gli “attori” hanno recitato una semplice frase, dando il cinque a una persona immaginariamente al loro fianco. Attraverso il lavoro di montaggio, Paschetta ha fatto toccare in video i palmi delle loro mani, formando una lunga catena umana con come ultimo anello il sindaco della Città, Valerio Oderda. Le riprese recenti della città, spoglia di persone e di attività, sono state realizzate in esterni dall’allieva del corso di Video Making dell'Unitre Le Clarisse · Racconigi, che nella tratta che percorre ogni giorno a piedi per andare al lavoro ha catturato qualche scorcio suggestivo. Infine, le riprese dei momenti "a colori" sono state estratte dal repertorio personale di Paschetta, ma anche dai filmati di Racconigieventi Racconigi, TOCCA A NOI Racconigi e Comitato Festeggiamenti Borgo Macra, “ringrazio infinitamente per la disponibilità”.

“Abbiamo visualizzazioni dalla Spagna, Portogallo e incredibilmente anche dalla Cina - racconta il giovane regista del cortometraggio - Abbiamo avuto un discreto successo, l’idea è nata per dare un contributo a Racconigi, per fissare quello è il periodo storico negativo, raccontandolo dal lato positivo, quello dell’unione e della solidarietà tra le persone nella piccola realtà racconigese”.