Anche i pensionati del circolo Acli di Revello hanno deciso di dare il proprio contributo alla lotta sanitaria al Covid-19; nella giornata di oggi (martedì 14 aprile), infatti, hanno donato 1000 euro a favore della Croce Verde di Saluzzo per l'acquisto di materiale dpi.

I pensionati si trovano, come tutti, confinati in casa dal 10 marzo (come da primo DPCM).