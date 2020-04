Savigliano: si ipotizza la riapertura il mercato dei generi alimentari

Presi nuovi provvedimenti per il contrasto all'epidemia del Covid-19 a Savigliano durante l'ultima riunione dell'Unità di Crisi.

Principale novità l'ipotetica riapertura del mercato dei generi alimentari. I banchi presenti in piazza Santarosa e in piazza Cesare Battisti saranno spostati in piazza del Popolo che sarà adeguatamente cintata con una sola via di accesso e una di uscita, presidiate da Protezione Civile o Polizia locale che garantiranno il flusso contingentato di utenti in modo da far sì che in contemporanea possano esserci solo due persone per banco a debita distanza (almeno un metro). Tutti, acquirenti e venditori, dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina. In piazza Cavour i banchi del fresco, che necessitano di attacchi di acqua e corrente elettrica, non saranno spostati altrove ma ulteriormente distanziati per garantire le prescritte norme di sicurezza. Anche questa piazza verrà cintata con ingresso e uscita presidiati per garantire l’ingresso contingentato degli utenti.

Riprenderà anche la manutenzione del verde pubblico solo relativamente al taglio dell’erba e a interventi di ordinaria amministrazione in parchi e giardini pubblici.

Si apriranno due cantieri uno in via S. Andrea (sostituzione tubo del gas) e uno in corso Vittorio Veneto (sostituzione tubo dell’acqua). Infine, da lunedì 4 maggio i parcheggi blu ritorneranno a pagamento.