Tavolo di ascolto tra Segreteria provinciale PD e operatori sanitari in prima linea COVID

La segreteria provinciale del PD ha convocato un tavolo di ascolto con alcuni operatori sanitari coinvolti in prima linea nella provincia di Cuneo. E' emerso soprattutto un senso di solitudine e di abbandono che i sanitari stanno vivendo, con carico gravoso di lavoro, spesso in condizioni di assoluta mancanza di protezione.



"E' necessario non lasciarli soli - scrive in una nota il Pd provinciale - medici, infermieri, OOSS operanti nelle nostre strutture sanitarie che quotidianamente sono esposti a rischi altissimi, sottoposti a turni massacranti attraverso: l’estensione dei tamponi a tutto il personale in modo da tutelare gli operatori, i colleghi, pazienti e familiari, ad oggi ancora insufficienti. Distribuzione dei DPI utili per proteggere il personale in tutte le strutture sanitarie, RSA, case di riposo e USCA, basta con l’esposizione al rischio! Riconoscimento di un compenso economico come hanno fatto alcune regioni d’intesa con i sindacati, destinato a tutti coloro che, con ruoli diversi, sono in prima linea nella lotta contro il COVID-19."



"Riteniamo necessario che fin d’ora - continua la nota del Parti Democratico provinciale - vengano attivati percorsi di continuità assistenziali sul territorio per i pazienti guariti, anche predisponendo attività di telemedicina, per esempio per la riabilitazione respiratoria necessaria a questi pazienti. Inoltre dovrà poi essere garantito il supporto psicologico ai pazienti fortemente provati e destabilizzati a livello emotivo, ma anche agli operatori sanitari, che possono presentare disturbi post- traumatici."