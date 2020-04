Viola, doppia ordinanza del sindaco: mascherine obbligatorie e allontanamento volontario dei non residenti

Anche il Comune di Viola, ubicato nel cuore della val Mongia, ha deciso di adottare alcuni provvedimenti volti a prevenire la diffusione del Coronavirus nel proprio territorio.

Il sindaco, Danilo Donetta, ha infatti emesso due ordinanze che entreranno in vigore domani, mercoledì 15 aprile 2020, e avranno validità sino alla loro revoca.

La prima recita che "a tutti i soggetti non residenti o non abitualmente dimoranti a Viola, che si allontanino dal proprio Comune di domicilio per motivazioni non consentite dai citati provvedimenti sino ad oggi emanati, qualora sorpresi nel territorio comunale di Viola, è proposto l'allontanamento volontario immediato per far rientro al proprio domicilio principale. In alternativa, è imposta la quarantena domiciliare per il periodo di quattordici giorni dalla data di avvistamento".

La seconda, invece, sottolinea che "è obbligatorio accedere alle attività commerciali, farmacia, uffici pubblici, postali e ogni altro luogo pubblico chiuso indossando le specifiche mascherine protettive".