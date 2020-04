Fossano: torna in funzione il defibrillatore di via Roma

Grazie all'interesse dell'Amministrazione Comunale nella mattinata di oggi è tornato funzionante il defibrillatore pubblico posto sotto i portici di via Roma a Fossano.

"In realtà - spiega il sindaco Dario Tallone - il defibrillatore non ha mai smesso di funzionare ma la batteria era in esaurimento e continuava a segnalare il suo stato, ho contattato personalmente l'Asl sollecitando un rapido intervento per la messa in sicurezza dell'apparecchio, intervento avvenuto nella mattinata di oggi 15 aprile, grazie anche all'interessamento della Struttura di Maxiemergenza del territorio a cui è attribuita l'apparecchiatura".

"Fossano è una città cardioprotetta grazie a questo defibrillatore ed è fondamentale, ancora di più in un momento difficile come quello attuale, che strumentazioni di questo genere siano funzionanti al 100%, ringrazio per il rapido intervento pochi giorni dopo la mia segnalazione, intervento immediato se si considerano in mezzo le festività pasquali".