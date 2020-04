Serralunga d'Alba, la Fondazione Mirafiore festeggia online il 25 aprile

La tradizione vuole che ogni anno la Fondazione Mirafiore organizzi una grande festa partigiana in occasione del 25 aprile. Per ovvie ragioni, quest’anno la tradizione non potrà essere rispettata alla lettera, ma la Fondazione non vuole perdere l’occasione di celebrare – in un momento storico che ne ha particolare bisogno – la festa della Liberazione.Proprio per ribadire la vicinanza al suo pubblico e per mantenere l’impegno con la Memoria, quest’anno la Fondazione ha deciso di lanciare un’iniziativa molto particolare: un invito a raccontare, tutti insieme e in prima persona, storie di Resistenza e grandi pagine della letteratura, come abbiamo sempre fatto nel Bosco dei Pensieri.L’invito è stato rivolto a diversi amici della Fondazione (tra i tanti, oltre a Oscar Farinetti, hanno già dato la loro adesione Gianrico Carofiglio, Giuseppe Cederna, Enrica Tesio, Omar Pedrini, Vladimir Luxuria, Enrico Mentana, Francesca Fagnani, Nada, Antonio Armano, Fredo Valla) ma è pensato in particolare per la straordinaria comunità del suo pubblico: registrare un video – della durata massima indicativa di 2 minuti – nel quale si leggono le pagine della letteratura che meglio hanno raccontato atti di Resistenza.I video potranno essere mandati via mail a info@fondazionemirafiore.it entro lunedì 20 aprile, di modo che la Fondazione abbia poi il tempo di trasformarli in pillole tematiche, che verranno pubblicate sui canali social della Fondazione durante la giornata di sabato 25 aprile. Si raccomanda di registrare i video tenendo il telefono in orizzontale e avendo cura di avere uno sfondo colorato, non bianco.Dichiara Paola Farinetti: “PILLOLE DI RESISTENZA” è il titolo che abbiamo voluto dare a questa iniziativa, mettendo insieme lettori più noti e normale cittadini che hanno a cuore il concetto di libertà anche in questi tempi non belli che della libertà ci hanno improvvisamente privato. È il nostro modo per affiancarci alla grande manifestazione virtuale voluta dall’amico Carlin Petrini #IORESTOLIBERO alla quale senz’altro e idealmente rimandiamo con l’invito a fare un’offerta. Il 25 aprile resta, anche oggi e per sempre, una data fondante della nostra democrazia e del nostro essere italiani ed è importante ricordarla anche se ci è impossibile farlo in presenza. Chiediamo a tutti a scegliere un brano che rappresenti la propria personale idea di libertà e di resistenza, quelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Un’iniziativa aperta a tutti, un modo diverso per stare insieme in un momento in cui la distanza fisica è, sì, fondamentale, ma la vicinanza di spirito non deve venire meno. Perché la Resistenza passa anche e soprattutto dalle piccole azioni individuali, oggi più che mai. Il Laboratorio di Resistenza è onlineLa Fondazione, infatti, ha spostato la sua attività online per non fermarsi neanche durante l’emergenza.Il primo appuntamento, in programma venerdì 17 aprile alle 17.30, è una lezione a due voci: un dialogo tra Telmo Pievani e Oscar Farinetti intitolato “La serendipity umana”.È già stato fissato anche un secondo incontro virtuale: sabato 18 aprile, alle 18, Federico Quaranta terrà una lezione molto particolare: un viaggio attraverso i tesori italiani. Federico Quaranta, autore di “Terra” (Sperlink &Kupfer), da anni gira l'Italia per raccontarne la bellezza e i sapori, scoprendo che, dietro i prodotti d'eccezione che la nostra terra ci regala, si nascondono storie altrettanto eccezionali. Uomini e donne che hanno rifiutato di abbandonare i luoghi di origine, i mestieri antichi, la coltivazione di piante locali poco richieste o l'allevamento delle specie autoctone, e hanno scelto di restare e valorizzare secoli di conoscenza. Da soli, con il cuore al passato e l'occhio al futuro, si sono impegnati a riportare in vita le tradizioni e a consegnarle a noi oggi, forti e produttive. Oggi più che mai queste storie vanno raccontate e celebrate. Entrambi gli incontri si terranno in diretta facebook sulla pagina della Fondazione Mirafiore. Non è necessaria alcuna forma di prenotazione.

Attivo anche il canale YouTube – Mirafiore TV.