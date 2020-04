Decreto Liquidità, istruzioni per l'uso immediato. Seminario web con Beppe Ghisolfi

Decreto Liquidità, istruzioni per l'uso immediato. All'indomani della definitiva approvazione del provvedimento del Governo italiano, da parte della Commissione Europea di Bruxelles che ne ha sancito la conformità alle norme UE sugli aiuti di Stato, si è svolto in formato rigorosamente web e skype un seminario che ha messo in dialogo economisti e banchieri.

Il dialogo, dopo avere analizzato le prospettive generali dell'emergenza sanitaria ed economica, che sta costando al Piemonte e al NordOvest diverse decine di miliardi di minori fatturati - e quindi di più basso prodotto interno lordo macroregionale - ha messo le basi per rendere in tutto e per tutto applicativo, agli sportelli bancari dalla prossima settimana, il provvedimento per l'erogazione della finanza agevolata. Strategica, è stato ribadito, sarà la corretta compilazione della modulistica, molto semplificata per i prestiti richiesti fino a 25.000 euro ma, attenzione, in ogni caso in misura non superiore al 25% dei fatturati aziendali o dei ricavi professionali dell'esercizio 2019.