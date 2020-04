Fare impresa in Francia ai tempi del Covid-19: giovedì il webinar di Confindustria e Ance Cuneo

Proseguono i webinar di Confindustria Cuneo per approfondire gli aspetti fiscali, normativi e di sicurezza dell'emergenza Covid-19. Domani 16 aprile sarà la volta dell'internazionalizzazione, con un focus per le realtà che operano in Francia, in particolare nel settore dell'edilizia, organizzato insieme ad ANCE Cuneo e alla Camera di commercio italiana di Nizza.

"Fare impresa in Francia: le misure di contenimento per l'emergenza Covid-19" è il titolo dell'approfondimento che prevede una panoramica delle restrizioni vigenti che interessano il tessuto economico, le modalità di apertura e le disposizioni a cui sono tenute le imprese che operano oltralpe. Non mancherà un focus sull'edilizia, settore in cui le imprese del territorio cuneese sono molto attive anche in Francia: verranno illustrate le linee guida per la ripresa dei cantieri e la clausola di forza maggiore, concludendo con le prospettive future, che al momento delineano un lockdown fino all'11 maggio.

Condurranno i lavori Bianca Revello, Responsabile Servizio Internazionalizzazione di Confindustria Cuneo, e Davide Borghesi della Camera di commercio italiana di Nizza.

"Sono molte le nostre aziende associate che operano in Francia, specialmente nei settori dell'edilizia e dell'impiantistica, e proprio da loro ci arrivano numerose domande sulle modalità operative di questo periodo di emergenza.- spiegano i vertici di Confindustria Cuneo - Insieme ad ANCE Cuneo abbiamo voluto coinvolgere la Camera di commercio italiana di Nizza, con cui già da tempo portiamo avanti una proficua collaborazione, per dare risposte esaustive sulle attuali modalità operative vigenti in Francia in seguito all'applicazione delle normative per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Ricordiamo inoltre che siamo sempre a disposizione delle imprese con la nostra task force in materia affari internazionali, ma anche di sicurezza e normativa del lavoro: dare supporto alle imprese resta sempre il nostro obiettivo principale".

Con il webinar di domani prosegue il ciclo di incontri "Fare impresa in", già avviato nel 2019 per approfondire i mercati esteri più interessanti per lo sviluppo del business delle imprese cuneesi. "Fare impresa in" viene così declinato sulla situazione attuale, con un'attenzione particolare ai nuovi aspetti normativi.

Per informazioni sul webinar “Fare impresa in Francia: le misure di contenimento per l'emergenza Covid-19” è possibile rivolgersi a confindustriacomunicazione@uicuneo.it