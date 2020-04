Bra: lo sportello “Al Elka” torna operativo

A partire dal 16 aprile ritorna operativo lo sportello “Al Elka”, punto informativo nato dalla collaborazione tra il Comune di Bra e la Cooperativa Orso, che da anni fornisce consulenza in materia di legislazione, lavoro, formazione, richiesta della cittadinanza italiana, oltre a svolgere le pratiche per il rilascio, rinnovo, aggiornamento titoli di soggiorno e per la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare.

Ora lo sportello garantirà il servizio informativo (esclusivamente per via telefonica) tutti i giovedì dalle 8,45 alle 12,15 chiamando lo 0172-438151.