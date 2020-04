Coronavirus, anche Guarene attiva un servizio di ascolto e supporto ai cittadini

"Supponendo che i cittadini potessero entrare in questa fase di stress e di ansia dovuta alle restrizioni governative, abbiamo pensato negli ultimi venti giorni come venire loro in aiuto, anche psicologicamente - spiega il sindaco Simone Manzone- . Con l'importante supporto di professionisti del settore - in questa situazione resisi disponibili come volontari - attiviamo in forma gratuita questo servizio per il cittadino guarenese".



Ansia, stress, difficoltà nella gestione dei figli o della famiglia, solitudine o semplice voglia di parlare con qualcuno al di fuori della propria rete di relazioni. Sono le cause effetto del distanziamento sociale provocato dal lungo periodo di isolamento a cui devono far fronte tutte le persone in questo momento, e non si sa per quanto ancora, al fine di contenere l'emergenza sanitaria.

Per venire incontro ai suoi cittadini, il Comune di Guarene, in collaborazione con il gruppo comunale della Protezione Civile, propone un servizio di ascolto e supporto emotivo attraverso una rete di volontari che, in forma gratuita, mettono a disposizione le proprie competenze e una parte del loro tempo per sostenere tutti coloro che in questo momento ne hanno bisogno.

Eccoli, suddivisi per competenze e specializzazioni

- Sara Acampora, Guarene. Insegnante di Comunicazione – Conduttrice di Respiro Circolare – esperta nell’arte dell’ascolto – formata nel sostenere le persone ad attraversare la crisi e trasformare le difficoltà in opportunità. (Formazione Centro Studi Podresca). Tel. 338.3393639 – contattare via WhatsApp/sms per appuntamento

- Paola Almini, Alba. Counselor professionale, esperta anche nel sostegno alla genitorialità della prima infanzia, consulente di fiori di Bach. Il Counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, sostiene e promuove le risorse e la consapevolezza della persona e la sua capacità di far fronte a difficoltà e periodi critici. (Iscrizione a SIAF Italia n. P1693P-CO). Tel. 339.6245169 – contattare WhatsApp/sms per appuntamento.

- Federica Bertelegni, Novara. Psicologa psicoterapeuta e ricercatrice olistica. Esperta in psicologia della salute e gestione dello stress. (Iscrizione all’Ordine sez. A 5971). Tel. 340.9510950 – possibili videochiamate WhatsApp/skype – Disponibilità: martedì 10/12 e venerdì 18/20.

- Elena Bongiovanni, Guarene, Alessandria. Educatrice professionale e Counselor professionista sistemico – relazionale (Iscritta al CNCP. Professionista riconosciuta ai sensi della Legge n.4/2013). Esperta nelle dinamiche e nelle conseguenze della violenza di genere. Tel. 333.6612598 – Disponibilità: lunedì 09/12 e venerdì 14/17.

- Alessandra Borgogno, psicologa, responsabile del Centro Aquilone di Guarene. Formazione su sostegno e counselling psicologico in età evolutiva, adulta e famigliare. Tel. 0173.064986 – Disponibilità: tutti i giorni 14,30/17,30. Per altri orari inviare whatsapp al 338.9654522 per appuntamento.

- Michele Bolognino, Centro Aquilone di Guarene. Psicologo Psicoterapeuta e sessuologo. Formazione in psicoterapia adulti. Tel. 0173.064986– Disponibilità: martedì 14,30/17,30. Per altri orari inviare WhatsApp al 333.7247623 per appuntamento.

- Chiara Brevi, Saronno (Va). Psicologa Psicoterapeuta con formazione analitica per adulti. Educatrice professionale per infanzia e adolescenza. (Iscrizione Albo Psicologi 12727). Tel. 392.1888834. Disponibilità: sabato 16/19.

- Irene Buzzoni, Cavarzere (Ve). Psicologa, operatrice di Training Autogeno, conduttrice di Respiro Circolare, segue le famiglie nell’accompagnamento alla nascita ed è consulente per l’allattamento. (Psicologa n. 9552). Tel. 340.4994601 – Disponibilità: martedì 10/12.

- Erika Chiola, Guarene e Alba. Psicologa, Psicoterapeuta, Terapeuta Emdr e Sessuologa. Area Adulti e Adolescenti. Possibilità lingua inglese. Tel. 335.6913411 – Disponibilità: domenica 10/12.

- Sara Costa, Centro Aquilone di Guarene. Psicologa Psicoterapeuta. Formazione in gestione delle ansie e fobie. Tel. 0173.064986 – Disponibilità: giovedì 14,30/17,30. Per altri orari inviare WhatsApp al 339.3378356 per appuntamento.

- Francesca Dalle Grave, Cosio Valtellino (So). Facilitatrice del lutto, fondatrice e Vicepresidente dell’Associazione “Sulle ali dei ricordi” a sostegno delle persone che hanno perduto un proprio caro e che stanno vivendo questa fase difficile e dolorosa nella propria vita. Tel. 338.9239346 – Disponibilità: dal lunedì al sabato 18/20.

- Francesca De Vecchi, Centro Aquilone di Guarene. Psicologa Psicoterapeuta. Formazione in psicoterapia adulti. Tel. 0173.064986 – Disponibilità: lunedì 14,30/17,30. Per altri orari inviare WhatsApp al 339.3094162 per appuntamento.

- Paola Pozzi, Piobesi d’Alba. Caposala infermiera pediatrica, esperta in discipline complementari anche per adulti, facilitatrice PSYCH-K. (Iscrizione al collegio professionale OPI di Cuneo n. 66) Tel. 338.4521901, contattare via WhatsApp/sms per appuntamento.

- Fabiana Sacco, Guarene. Coach, consulente di comunicazione e Social media manager. Se hai un’attività e stai vivendo paure e incertezze possiamo trovare insieme degli obiettivi e gli strumenti utili per te per raggiungerli.Tel. 345.7637449 – contattare via WhatsApp/sms per appuntamento.

- Claudia Sibona, Alba. Psicologa, Arteterapeuta, Meditazione Mindfulness e Terapia corporea. Area Adulti. Tel. 338.9009596 – Disponibilità mercoledì 9.30/12.30. Contattare via sms/WhatsApp per appuntamento.

- Simona Vergano, Centro Aquilone di Guarene. Psicologa e Psicoterapeuta. Formazione in psicoterapia bambini e adolescenti. Tel. 0173.064986 – Disponibilità: mercoledì 14,30/17,30. Per altri orari inviare WhatsApp al 329.1828079 per appuntamento.

- Ligeia Zauli, Lucca. Psicologa, sessuologa, esperta in relazioni patologiche di coppia. (Ordine Psicologi Toscana n. 6620). Tel. 338.4989548 – Contattare via sms/WhatsApp per appuntamento.