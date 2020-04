Fossano, il comune fa il punto sulla situazione Covid-19: 64 i positivi totali e 4 i guariti

Nel susseguirsi di infomazioni sui casi di contagio da Covid-19 nella giornata di oggi, mercoledì 15 aprile, il comune di Fossano ha inviato una nota facando il punto alle ore 14.

Complessivamente sul territorio comunale hanno contratto il Covid-19 64 persone. di queste 38 sono ospiti di strutture cittadine, che hanno anche registrato i 3 decessi e 26 sono invece sul territorio e, al momento, di queste persone 4 sono risultate guarite e 2 negativizzate.

Si precisa che il nostro giornale è quotidianamente in contatto con l'Unità di Crisi del Comune e i dati sono aggiornati appena disponibili. Il sindaco stesso o il suo portavoce riferiscono infatti non appena effettuate le debite considerazioni sugli effettivi luoghi di domicilio e sui risultati dei tamponi di controllo per coloro che hanno terminato la quarantena obbligatoria.