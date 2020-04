Il Covid-19 in Svizzera, Massimiliano Giaccardi: "Più libertà di spostamento, ma in Italia abbiamo fatto ciò che serviva; la pazienza ci porterà alla ripresa"

"Al mio ritorno in Italia ho dovuto fare la quarantena in casa senza molti contatti con la mia famiglia, ma finiti i quattordici giorni sono tornato alla normalità, se tale si può chiamare. Questa mia nuova quotidianità, non posso mentire, non è male; ho tre figli, due grandi e una piccolina, che posso godermi di più, non so quanti anni erano che non stavo a casa tre settimane di fila!"



Il periodo di restrizioni alla mobilità - ma anche al resto degli aspetti della nostra vita normale - che stiamo vivendo ormai da più di un mese a questa parte è difficile per tutti. Ma può regalare anche sorprese positive.

A testimoniare che è così Massimiliano Giaccardi, cuneese che vive e lavora a Losanna come allenatore di una squadra universitaria di volley.

Massimiliano dipinge uno "scenario Covid-19" in Svizzera non del tutto dissimile da quello italiano, almeno come tempistiche: "Dal 13 marzo hanno chiuso tutte le scuole e quindi noi non abbiamo più potuto continuare la nostra attività nonostante ci fossi qualificati per le semifinali dei playoffs".

"Seguo e sono in contatto con i ragazzi dello staff a Losanna e con il management, mi tengo informato e so che continuano a essere in difficoltà ma la situazione rispetto alle limitazioni è meno dura che da noi: possono uscire da soli e mi hanno detto che la polizia interviene solo se vede degli assembramenti veri e propri. Insomma, c'è un po' più di gioco".

Notizie che corrispondono a quelle riportate dai quotidiani nazionali e internazionali, e che sottolineano come la Svizzera abbia fatto riscontrare negli ultimi giorni uno dei peggiori indici di contagio in Europa per densità di popolazione, con oltre 25mila contagiti e 800 morti (dati del 12 aprile).



Ma Massimiliano, a Losanna, adesso non c'è più: dopo la conferma del blocco del campionato è tornato in Italia dove, appunto, sta affrontando il periodo di lock down generale.

"Qui, secondo me, stiamo facendo tutto quello che si deve fare, e credo che se saremo abbastanza rigidi pian piano ne usciremo" ci dice.

"Nel mio futuro, però, c'è sempre Losanna: sono contenti di me e io sono contento di loro, ed essendo non troppo lontano da casa, in condizioni di normalità, gestire i giorni liberi tornando in provincia non è così difficile. Con il normalizzarsi della situazione in Svizzera, poi, credo si possa riprendere con la preparazione il 15 agosto prossimo".