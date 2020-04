In Valle Stura in arrivo 3mila mascherine da distribuire alle famiglie

L’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura e l’AIB - Protezione Civile Valle Stura, continua ad essere operativa attraverso il C.O.I. - Centro Operativo Intercomunale – nell’affrontare in maniera coordinata l’emergenza sanitaria in corso.

Si comunica, a proposito della situazione ad oggi in valle Stura, che sono otto i casi positivi al Coronavirus: 2 a Demonte (di cui uno ricoverato in struttura sanitaria), 4 a Vignolo, 1 a Roccasparvera e 1 a Moiola (da tempo ospite di una struttura sanitaria); mentre sono quattordici i casi di isolamento domiciliare fiduciario: 1 a Vinadio (soggetto rientrato dall’estero), 8 a Demonte (di cui tre sono soggetti rientrati dall’estero), 4 a Vignolo e 1 a Rocccasparvera.

Si ricorda la persistenza dell’assoluto rispetto delle indicazioni del Decreto “Io resto a casa”, che prevede l’obbligo di restare a casa e muoversi solo per andare al lavoro, per ragioni di salute o necessità.

Si segnala che nella giornata odierna è stato consegnato l’ordine di 3.000 mascherine lavabili che verranno distribuite nei prossimi giorni. Verrà data una mascherina per nucleo familiare del territorio dell’Unione Montana, in accordo con l’indicazione generale per cui una persona per famiglia può recarsi a fare la spesa. Se qualcuno ha particolari esigenze o necessità potrà contattare la propria Amministrazione.

Il C.O.I. ha ritirato inoltre nella giornata di ieri 6.400 mascherine monouso. Parte di queste (1.000) sono state consegnate alla Casa di riposo di Vinadio mentre le restanti sono a disposizione per necessità o emergenze.