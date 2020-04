Peveragno, non cresce il numero di positivi al Covid-19: "Siamo in ritardo rispetto al resto del Piemonte, ed è un vantaggio: continuiamo a resistere"

"Alla luce dei dati attuali possiamo dirlo: almeno qui da noi le misure di contenimento sembra stiano funzionando, anche se in generale il nostro territorio è in ritardo di almeno una o due settimane rispetto al resto del Piemonte e quindi non bisogna montarsi troppo la testa. Però essere in ritardo è un vantaggio, abbiamo forse fermato la diffusione del virus ad uno stadio più iniziale rispetto ad altre aree.