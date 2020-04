Tre contagi da Covid-19 a Envie: il sindaco Mellano annuncia i provvedimenti messi in campo

A Envie si registrano tre casi di contagio da Covid-19.

“Purtroppo – spiega il sindaco Roberto Mellano - anche il nostro Comune ha dovuto affrontare casi di positività. Uno è residente ad Envie, con attività lavorativa in altro Comune, uno non residente ma domiciliato in Envie con attività lavorativa in altro Comune ed un altro ancora residente ad Envie ma domiciliato in una struttura fuori Comune.

L’Amministrazione comunale ha provveduto ad informare i soggetti interessati al fine di applicare le normative vigenti”.

In paese, il Comune ha messo in campo una serie di accorgimenti per limitare l’eventuale diffusione del contagio.

“Siamo vicini a tutta la popolazione in questo difficile momento che tutto il Paese sta affrontando. – aggiunge Mellano – Fin da subito si è agito con determinazione e dovuto rispetto nell’affrontare l’emergenza generata dal nemico invisibile Coronavirus.

Abbiamo acquistato 900 mascherine, che si vanno ad aggiungere alle 300 donate dalla Mauli di Revello e pertanto si ringrazia il signor Valerio Pedrini.

100 mascherine sono state donate da una famiglia di cinesi residenti a Envie e 50 mascherine dalla Protezione civile regionale”.

Non solo.

L’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura dei cimiteri comunali e, grazie al supporto degli operatori, settimanalmente si procede ad annaffiare piante e fiori.

Mellano ha annunciato l’intenzione di “rimborsare la seconda rata del servizio scuolabus, proporzionalmente al periodo non usufruito.

L’Amministrazione – aggiunge – si riunisce settimanalmente per fare il punto della situazione e affrontare le eventuali problematiche della comunità”.

Dal Comune, poi, partono una serie di ringraziamenti a quanti sono in prima linea in questi giorni per la gestione dell’emergenza.

In primis, il sindaco ha voluto ringraziare “il presidente Giuseppe Ribotta e tutta l’Amministrazione, direzione e personale della Residenza Cesare Buzzi, per aver provveduto con tempestività alla chiusura della struttura preservandone così la salute di tutti vista l’assenza alla data odierna di contagi”.

“La situazione – rimarca il sindaco – viene affrontata con la collaborazione delle Forze dell’ordine ed in particolare si ringrazia il comandante della Stazione dei Carabinieri di Revello Patrizio Sau, col quale tutti i giorni e più volte si interloquisce.

A nome mio e dell’Amministrazione ringrazio tutto lo staff comunale per la sensibilità e disponibilità nell’affrontare questo difficile momento.

Un grande ringraziamento va inoltre a tutti i medici, personale sanitario, Protezione civile, Croce rossa, Croce verde, Vigili del fuoco e ai nostri parroci don Franco Ribotta e don Adriano Calandri per l’aiuto.

Si ringrazia inoltre la cittadinanza e tutte le Associazioni enviesi per la vicinanza e la sensibilità di rispetto nell’affrontare un così difficile momento”.

Il Comune resta a disposizione di tutta la popolazione per eventuali esigenze al numero 0175.278101 e alla mail covid19@comune.envie.cn.it

“Invitiamo i cittadini – conclude il sindaco – a mantenere il massimo rispetto delle indicazioni ricevute con i provvedimenti statali e regionali e, in particolare, a restare in casa”.