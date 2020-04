Alba, addio ai secolari cedri della Scuola Enologica. Abbattimento in vista per gli ultimi esemplari

«Con molto rammarico, comunico che nei prossimi giorni saranno abbattuti i due cedri secolari situati nel giardino della Scuola Enologica, proprio di fronte alla palazzina della presidenza e della segreteria».

A pronunciare queste parole è Antonella Germini, dirigente scolastica dell’Istituto superiore "Umberto I" di Alba, conosciuto da tutti come Scuola Enologica.



La stato di salute dei due cedri (un terzo era stato abbattuto alcuni anni fa) è compromesso. Lo si evidenzia dalla presenza di funghi a mensola nella parte basale del fusto. Lo sviluppo di questi parassiti denota un’importante carie radicale, segnale evidente che la stabilità dei due alberi è ormai precaria. Altro segnale eloquente è una ferita, all’interno della quale si sta sviluppando una pianta di quercia.



«Ho sollecitato la Provincia (ente che ha la competenza per ciò che concerne l’Istituto, ndr), affinché provvedesse con una perizia, che ha purtroppo evidenziato la necessità di un intervento immediato - prosegue la dirigente - in quanto gli alberi, aventi fusto di oltre 25 metri, sono già notevolmente inclinati verso il corso su cui si affacciano e un eventuale schianto colpirebbe non solo la via, ad altissima frequentazione, ma anche le abitazioni antistanti. Allo stesso tempo ho richiesto una verifica sulla Ginkgo Biloba presente nel parco, che necessita di un intervento di rinforzo».



L’ufficio tecnico provinciale ha comunicato che nella settimana dal 20 al 24 aprile, la ditta incaricata effettuerà il lavoro di abbattimento, approfittando anche della chiusura della scuola a causa dell’emergenza sanitaria, in modo da intervenire nella massima sicurezza.



La Polizia municipale di Alba provvederà alla modifica della viabilità di una corsia di corso Enotria, per permettere ai mezzi della ditta di circolare agilmente.