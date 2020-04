Non si corre la Mezza del Marchesato: ma si farà gruppo da casa, indossando una maglietta e fotografandosi

Non ci sarà domenica prossima, 19 aprile, “La Mezza del Marchesato”. Non arriveranno runners a Saluzzo.

Non ci sarà il ritrovo in piazza e non si potrà correre insieme, commenta il Comitato organizzatore della gara podistica che posterà invece un collage di foto ricordo, ognuno con una maglietta o un indumento che racconta un’edizione.

Quindi chiederà al pubblico di fare altrettanto nella giornata della gara, di tirare fuori una maglietta dal cassetto, indossarla, fotografarsi, inviare un post taggando la pagina Fb @la mezza del Marchesato e scrivendo #lamezzadelmarchesato2020.

"Faremo squadra anche se ognuno dalla propria #casa.Ovviamente non mancheranno i più piccoli. La Mini Mezza Eply oramai è un classico, un momento di condivisione e divertimento dedicato ai piccini, futuri corridori. Bambini e bambine del Saluzzese. Anche a loro si chiede di inviare le foto".

La Fondazione Bertoni, l'Atletica Saluzzo, l'ASD Podistica Val Varaita e i Comuni di Saluzzo, Manta, Verzuolo e Lagnasco, gli sponsor che sempre hanno appoggiato la manifestazione podistica, ringraziamo e rinnovano l’ arrivederci al 2021.

La Fondazione Bertoni, sottolinea la presidente Carlotta Giordano, "esprime con il lavoro "social" delle pagine delle sue manifestazioni la volontà di comunicare e al contempo incontrare il territorio, piccoli gesti volti a raggiungere tutti nelle loro case e a guardare oltre, aspettando il momento di poter ritornare ad incontravi tutti".