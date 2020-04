Lutto a Bra: è morto Cesare Sartori, ex consigliere comunale e presidente della Cassa di Risparmio

Lutto a Bra per l'improvvisa morte di Cesare Sartori, 80 anni, mancato per un malore mentre si trovava nella sua abitazione.

Un passato da studente di ragioneria al "Guala" e nella storica conceria "La Novella' di via Piumati, Sartori fu poi socio della nota ditta di trasporti 'Sac'.

Molti braidesi lo ricordano anche per il suo impegno politico, come consigliere comunale, e quale presidente della Cassa di Risparmio di Bra.



Lo piangono la moglie Teresa e il figlio Pietro, titolare di una tipografia in viale Rimembranze e attuale direttore della società sportiva Bra Calcio.



Le esequie si svolgeranno in forma privata secondo la decretazione governativa.