Il "Laboratorio di Resistenza permanente" non si ferma: tutto pronto per gli incontri online con Telmo Pievani, Oscar Farinetti e Federico Quaranta

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria mette tutti noi di fronte alla necessità di proseguire nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale, onde evitare di vanificare gli sforzi collettivi sostenuti finora. Ciononostante, il "Laboratorio di Resistenza permanente” si conferma tale e non intende fermarsi e la Fondazione propone due incontri online, in diretta sulla sua pagina Facebook.

Telmo Pievani è autore di un libro molto interessante che si intitola “L’imperfezione umana” e che racconta come proprio il nostro essere “imperfetti” - biologicamente parlando - ci rende speciali e forti. Oscar Farinetti ha scritto un libro, in uscita il 10 maggio per Slow Food Editore, che si intitola “Serendipity” e che racconta, insieme a moltissimi compagni di viaggio, come dagli sbagli e dagli errori possano nascere meraviglie destinate a restare nel tempo (dall’insalata russa al Viagra, dalla Nutella al verderame). Per altro, un capitolo del nuovo libro di Oscar è scritto a due mani proprio con lo stesso Telmo: è in questa sezione che si racconta la più grande serendipità del nostro mondo, ovvero l’uomo.