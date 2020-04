Astra dona 5mila mascherine FFP2 all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo

Di fronte ad una emergenza come quella in corso, il sistema ASTRA ha ritenuto di dover fare la propria parte nel modo possibilmente più concreto e pragmatico per cercare di sostenere la nostra comunità.

Di conseguenza, in qualità di associazione di autotrasportatori che in questo periodo hanno cercato di dare il massimo per rifornire la filiera alimentare e dei servizi essenziali, ci è sembrato naturale rivolgere l’attenzione verso i soggetti ancor più in prima linea di questa sfida come il personale sanitario.

“Pensando a come poter dare il nostro sostegno –affermano i presidenti Pasero, Toselli e Carrero– ci è venuto naturale un pensiero al personale medico dell’Azienda ospedaliera di Cuneo così fortemente coinvolto e impegnato nella lotta contro l’epidemia in corso. Pertanto abbiamo scelto di donare del materiale sanitario, nello specifico circa 5.000 mascherine FFP2, così tanto indispensabile per tutti gli operatori e così difficile da reperire vista la globalità della pandemia”.



"Da parte di tutto il mondo Astra e dei suoi associati va pertanto il ringraziamento più sentito al personale sanitario che in questo periodo sta dando il massimo curando ed assistendo tutti i malati della nostra comunità, con la speranza di poter quanto prima uscire tutti insieme dall’epidemia in corso".