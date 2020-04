Baldissero, 1000 mascherine consegnate nella cassetta delle lettere dei cittadini

Giubbino, mascherina e guanti, il primo cittadino di Baldissero insieme a due gruppi di consiglieri comunali e un cantoniere hanno dato il via questa mattina alla distribuzione di circa 1000 mascherine presso la buca delle lettere delle case del paese roerino. Aquistate dal Comune di Baldissero con il contributo di alcune aziende del paese, le protezioni sanitarie (DPI) sono in tessuto antigoccia e si possono utilizzare più volte, essendo lavabili.

"Devono essere utilizzate (una per famiglia) quando si esce di casa per fare la spesa o per motivi strettamente necessari e inderogabili, rispettando comunque e sempre le distanze di sicurezza. Ricordo ai miei concittadini che il virus invisibile non guarda in faccia nessuno - dice il sindaco, Michele Lusso -. Considerando che in paese abbiamo attivato il servizio della spesa a domicilio con i nostri ambulanti baldisseresi e abbiamo un tabaccaio che mette a disposizione anche qualche genere alimentare, consiglio vivamente a tutti di evitare le uscite superflue e rischiose dalle proprie abitazioni per non incorrere a possibili situazioni di contagio".