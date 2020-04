Ceva: gli Alpini del gruppo di protezione civile consegnano materiale scolastico agli studenti del CFP

In particolare, come spiegano dalla sede del centro di formazione professionale, alle ragazze del corso di Estetica sono stati recapitati i kit con gli strumenti individuali che avevano lasciato a scuola prima dello stop alla didattica frontale per Coronavirus, mentre agli studenti dei corsi di Meccanica è stato fornito uno strumento ideato dal professor Benzo per allenare la manualità nella saldatura anche durante le lezioni a distanza.