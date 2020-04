Ceva: in arrivo la seconda tranche di mascherine

L'amministrazione comunale di Ceva ha annunciato che nel corso della prossima settimana, mediante l'opera costante e infaticabile dei volontari di protezione civile (coordinati dal COC), avrà luogo la distribuzione della seconda tranche di mascherine, acquistate grazie al contributo del Banco Azzoaglio.

In particolare, sarà consegnata una mascherina ad ogni nucleo familiare il cui capofamiglia abbia un'età compresa fra i 30 e i 62 anni e sia residente nel Comune di Ceva. Inoltre, verrà ultimata la consegna delle mascherine alle persone aventi età superiore o uguale ai 63 anni, che non l'abbiano già ricevuta nella tranche precedente.

Le mascherine, lavabili fino a 5 volte, saranno riposte nella buca delle lettere, imbustate e accompagnate dal foglio di istruzioni sul quale sono riportate le modalità di lavaggio.

"Il personale di protezione civile - dichiarano dal municipio - indosserà la divisa e non entrerà nelle case. Si prega invece di non aprire a persone che non indossino la divisa e chiedano di entrare in casa con la scusa di consegnare mascherine e, in tal caso, di darne segnalazione. Si comunica inoltre che, a breve, arriverà al comune una fornitura di mascherine per la cittadinanza da parte della Regione. Ciò consentirà di ultimare la consegna dei dispositivi a tutta la popolazione cebana".