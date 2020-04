Coronavirus, sospiro di sollievo a Guarene: tutti negativi i tamponi alla casa di riposo

"È un grande sospiro di sollievo quello che sta tirando tutto il paese dopo aver appreso i dati ufficiali dei tamponi eseguiti alla Casa di Riposo 'San Francesco d’Assisi' di Guarene. Gli esiti sono tutti negativi, sia per i 18 ospiti della struttura, sia per la decina di operatori che lavorano all’interno tra infermieri, Oss e personale di servizio".



È il commento a caldo del primo cittadino guarenese, Simone Manzone, dopo la comunicazione in arrivo dell'Asl di competenza. Considerando anche ciò che sta succedendo nelle residenze per anziani di tutto il Piemonte, dove il virus Covid-19, colpisce persone che, per via dell’età, sono più deboli sotto il profilo immunitario.



Il Comune di Guarene, da settimane supporta e fornisce alla "San Francesco d’Assisi" i dispositivi di protezione individuali necessari per contenere il contagio. Ha inoltre contribuito alla disinfezione totale dei locali e a ricercare personale qualificato.



La consigliera Tiziana Gallina, delegata ai servizi sociali e all’assistenza anziani, da inizio epidemia segue in prima persona l’andamento della situazione, mantenendo stretti contatti con il consiglio di amministrazione e la direzione del ricovero.



“Temevamo molto – spiega – che il collegamento fra la nostra struttura e quella di Govone avesse causato contagi incrociati, ma non è accaduto. In ogni caso non possiamo abbassare la guardia, siamo messi meglio rispetto ad altre realtà del Roero, ma la situazione può cambiare in peggio se non stiamo attenti. A questo proposito abbiamo sollecitato l’adozione di uno specifico protocollo sanitario e imposto che il personale sanitario venga impiegato solo su Guarene”.