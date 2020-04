Raccolti a Castelletto Stura 3700 euro a favore dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo

Questa mattina è stato effettuato un bonifico di € 3700 a favore dell’azienda sanitaria S.Croce e Carle da parte del Comune di Castelletto Stura.

La somma è il frutto di quanto raccolto dai volontari della locale sezione di protezione civile, grazie al grande spirito solidale dei Castellettesi, durante la distribuzione delle mascherine facciali e parte da sottoscrizioni libere sul conto corrente dedicato.

Il conto corrente solidale rimane attivo per permettere di raccogliere fondi dando la possibilità, indicandolo nella causale, se destinare le somme o all’azienda ospedaliera o per la creazione di un fondo alimentare per gli abitanti di Castelletto.

Il Sindaco Alessandro Dacomo ringrazia la Protezione Civile per il costante impegno sul territorio e tutti gli abitanti di Castelletto Stura per aver contribuito con grande generosità.