Un'asta benefica su Instagram a favore dell'ospedale S. Croce e Carle: contro il Coronavirus nasce #artistiperCuneo

Un'asta benefica via social network, per contribuire economicamente agli sforzi che l'ospedale S. Croce di Cuneo sta mettendo in campo nell'attuale emergenza sanitaria: è questa l'idea che ha unito una ventina di artisti cuneesi - di cui tanti ex allievi o docenti dell' "Ego Bianchi" - sotto l'iniziativa "Artisti per Cuneo".