Undici denunciati a Cuneo e 28 sanzionati su 1103 controlli da parte della Polizia Locale

La situazione di emergenza continua protrarsi anche sul territorio cittadino. Sono stati intensificati i controlli della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine. Nelle ultime settimane la Polizia locale ha effettuato migliaia di controlli sul territorio comunale.

Tra le 1103 persone a cui è stata richiesta l’autocertificazione, 11 sono state denunciate per mancato rispetto degli obblighi (nella fase iniziale dei controlli erano previste come sanzioni penali, con il nuovo Dpcm sono state depenalizzate e trasformate in sanzioni amministrative per evitare il congestionamento delle attività dei tribunali), 1 persona denunciata per altri reati e 28 sono state sanzionate. Sono inoltre stati controllati 91 esercizi commerciali ed è stato denunciato il titolare di uno di essi per mancata osservanza delle misure.

Si ricorda che per informazioni e chiarimenti (non sanitari) in merito alle varie disposizioni emanate per contrastare l’emergenza è operativo il numero unico 0171.44.44.44, dedicato alle richieste di chiarimenti (non sanitari). A poco più di un mese dall’attivazione (13 marzo), il numero ha ricevuto 3.787 chiamate (una media di 118 al giorno). Aggiornamenti, provvedimenti e notizie si possono trovare anche sul sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata a raccogliere tutte le informazioni sull’emergenza coronavirus (http://www.comune.cuneo.it/emergenza-covid-19-a-cuneo.html). La sezione si compone attualmente di 13 sotto-pagine.

Negli ultimi trenta giorni le visualizzazioni sono state 87.350 (2.911 in media al giorno), con un tempo medio di permanenza di 2:11 minuti. Dopo la principale (26.262 visualizzazioni) la pagina più visitata è stata quella con l’elenco delle attività che effettuano consegne a domicilio (15.549) e che ad oggi raggruppa 156 negozi divisi in 9 categorie, seguita da quella dei Buoni Spesa (15.367). La pagina “Attività che accettano i Buoni Spesa”, contiene 57 attività commerciali (divise in 5 categorie). Sulla pagina Facebook Comune di Cuneo sono stati generati 254 post (media 7,5 al giorno), con oltre 280.000 visualizzazioni. Il post con più visualizzazioni è stato quello “Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici”, con oltre 3.900 visualizzazioni.

A fianco del servizio informativo, di controllo e di monitoraggio, nelle settimane scorse sono state intraprese alcune iniziative per dare sostegno a chi si trova in difficoltà. Ad oggi sono stati distribuiti 1136 Buoni Spesa (per informazioni: tel. 0171-444.700) ed è pienamente operativo il progetto di accoglienza diurna per persone senza fissa dimora nei locali allestiti presso l’Oratorio dei Salesiani, la Casa del Quartiere Donatello e la parrocchia del Cuore Immacolato.

Martedì 14 aprile è partito anche un programma per permettere alle persone che non possono stare in isolamento o in quarantena nelle proprie abitazioni, di farlo rimanendo all’interno di una stanza assegnata in una struttura alberghiera dedicata, in piena sicurezza per sé stessi e per tutta la comunità in ottemperanza a quanto stabilito dalla competente autorità sanitaria.

Ricordiamo che chi volesse contribuire ad aiutare le tante famiglie cuneesi che in questi giorni si stanno trovando in difficoltà nell’acquistare beni di prima necessità come cibo e farmaci, può farlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”.

Numeri utili per donazioni e richieste di informazioni

Per rimanere aggiornati su informazioni e nuove disposizioni si ricorda che è possibile aderire al Servizio Sms della Protezione Civile, per iscriversi compilare il modulo pubblicato qui. Invitate parenti, amici e conoscenti ad attivare il servizio, più iscritti ci saranno maggiore sarà l’efficacia.

Per necessità e difficoltà particolari in ambito sociale e di volontariato si può chiamare il Segretariato sociale attivato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (tel. 0171-334666). Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13.