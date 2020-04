Gestione illecita di rifiuti speciali: i forestali di Saluzzo scoprono un deposito di 800 metri cubi in un terreno agricolo di Moretta

La Stazione Carabinieri Forestale di Saluzzo è di recente intervenuta per interrompere la gestione illecita di svariati rifiuti speciali, per lo più costituiti di carta, cartone e materiale plastico. Lo stoccaggio, quantificato in circa 800 metri cubi, era realizzato su un terreno agricolo sito in Moretta, interessando una superficie accessibile a tutti, priva delle autorizzazioni necessarie e in difformità agli standard di prevenzione incendi.