Il quotidiano al tempo del Covid-19: la quarantena di Marco, gravemente disabile, e della sua famiglia

Chi sia la famiglia Chiaro, a Fossano e non solo, lo sappiamo quasi tutti. È quasi impossibile non essersi imbattuti almeno una volta nel sorriso aperto del loro bimbo, Marco, nato il giorno di Natale di 11 anni fa.

Marco è affetto da una serie di patologie e disfunzioni talmente rare nel loro insieme, da non essere riconosciute come malattia nel suo insieme, ma con un codice. Unica la sua malattia come è unico lui con i suoi sorrisi.

Dal 9 marzo, su consiglio medico, la famiglia di Marco è in isolamento a casa: nessun contatto neanche potenziale con il Covid-19 che, per il quadro clinico preesistente di Marco, potrebbe essere fatale.

In casa, dunque, con un bambino affetto da una grave disabilità e il suo fratellino, paziente compagno di giochi a sua volta, però vittima della situazione.

“Dal 9 marzo siamo a casa dal lavoro sia io che mio marito per preservare Marco, ma ci sono tanti elementi di cui tenere conto: Marco aveva una routine importantissima, la scuola, gli stimoli esterni. In questo periodo è regredito molto. È tornato indietro di tre anni, si è di nuovo attaccato a me in modo morboso. Era migliorata la situazione quando avevo ripreso il lavoro, ma ora ricominciare sarà durissima” ci racconta mamma Silvia.

In queste settimane di inattività anche fisica Marco ha avuto anche un inasprimento dei suoi problemi di salute: “Dopo circa 20 giorni chiusi in casa ha avuto un grave blocco intestinale. Inoltre diventa anche violento con il suo fratellino. Quello dei siblings (fratellini o sorelline) dei bambini con diversità grave è un elemento che spesso viene trascurato, ma nella gestione familiare è importantissima”.

Ecco che circa due settimane fa, messo al corrente della situazione della famiglia di Marco, il sindaco di Fossano ha contattato Silvia: “Mi ha chiamata una domenica all’ora di pranzo per chiedere di cosa avessimo bisogno. La nostra necessità era di poter uscire in modo sicuro, isolandoci ma in spazi aperti, in alcuni momenti della giornata, quando Marco mostra maggiormente i segni della clausura”.

Da quel momento è iniziato un iter, fortunatamente rapido, che ha consentito alla famiglia di uscire a fronte di un certificato medico che ne attesta la disabilità grave e la necessità di movimento: “A questo proposito ci sono state tantissime persone che si sono mobilitate contattandoci per metterci a disposizione spazi protetti dove muoverci. Addirittura delle persone ci hanno offerto il loro giardino, proponendoci di non utilizzarlo loro stessi per lasciarlo a nostra disposizione. In questo modo usciamo un po’ sotto casa nelle ore in cui non c’è nessuno in giro o andiamo in giro con il camper per calmarlo o, ancora, ci rechiamo in un giardino che ci è stato messo a disposizione e che non ha nulla intorno”.

Un piccolo sospiro di sollievo in una gestione familiare comunque molto complessa: “Marco avrebbe dovuto essere ricoverato per un intervento al rene. L’intervento è stato rimandato a data da destinarsi. I medici ci hanno detto che un ricovero in questo momento per lui sarebbe troppo pericoloso sia perché i medici sono pochi sia perché lui rischia la terapia intensiva e in un momento come questo non potrebbe essere seguito dai medici che conoscono tutte le sfaccettature della sua patologie”.

Ecco che la casa si trasforma in un piccolo ospedale con tutto l’occorrente per fronteggiare blocchi intestinali ed eventuali crisi respiratorie: “Noi sappiamo che se Marco dovesse contrarre il Covid-19 dovremmo cercare di curarlo a casa fino a quando possibile, in questo momento un ricovero sarebbe pericolosissimo. Non siamo però in ansia come si può immaginare. Per noi questa paura c’è da sempre. Ogni volta che c’è un’influenza intestinale in giro Marco è in pericolo. La paura che proviamo in questo momento la proviamo tutto l’anno”.

La situazione della famiglia Chiaro non è destinata a semplificarsi nel prossimo futuro: “A inizio maggio dovremo tornare al lavoro e io lavoro in un supermercato, luogo tradizionalmente a rischio. Fortunatamente i miei titolari mi vengono incontro in tutti i modi possibili conoscendo la nostra delicata situazione”.

Con il senso di altruismo e positività cui Silvia e Ciro ci hanno abituati (hanno fondato una onlus per aiutare anche altri bambini affetti da patologie rare, La Favola di Marco, e sono costantemente impegnati in un’azione di sensibilizzazione e messa in rete delle necessità per il sostegno delle famiglie con figli affetti da disabilità gravi), anche Silvia riesce a trovare un motivo per sorridere in questo periodo: “Abbiamo sentito la vicinanza di tante persone. Chi ci ha consegnato dei croissant, chi il gelato, chi ci telefona per chiedere se abbiamo bisogno di qualcosa. Nonostante tutto in questo periodo non mi sono mai sentita sola ed è bellissimo. Mi sono arrivate telefonate da persone che conosco a malapena, ma che ci hanno teso una mano e di questo sono molto orgogliosa. Non so se in una città più grande sarebbe possibile questo senso di appartenenza”.