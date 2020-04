L’emergenza Covid-19 limita ma non spegne l’E-Mobility del Vallauri

L’attuale emergenza sanitaria impone la sospensione delle attività didattiche ed è di ieri, giovedì 16 aprile la notizia della sospensione di tutte le manifestazioni sul suolo del comune di Fossano fino al 31 luglio prossimo.

Non si potrà dunque svolgere come da tradizione nemmeno E-Mobility , la tre giorni dell’istituto Vallauri dedicato alla mobilità sostenibile e composto, nelle precedenti edizioni, da convegni per pubblico, studenti e professionisti e di una partecipazione alla manifestazione di maggio Expoflora.

Non demordono però gli organizzatori che hanno lavorato a un’edizione compatibile con le normative vigenti.

Non ci saranno, dunque, le prove su strada dei mezzi elettrici e gli stand con l’illustrazione dei progetti dei gruppi di lavoro del Vallauri, ma, grazie alla tecnologia si svolgeranno comunque due convegni in streaming sul canale YouTube “emobility fossano” (https://www.youtube.com/channel/UCErr5Pll9f5vZW_RjVXX_9Q). Il primo convegno riguarderò “La mobilità elettrica nel trasporto pubblico e privato”, mentre il secondo “batterie per veicoli elettici, stato dell’arte”.

Ecco il programma dettagliato:

Venerdì 8 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 si svolgerà il primo convegno dal titolo “Quali scenari nella mobilità elettrica per il trasporto pubblico e privato”. L’avvio del collegamento e la registrazione dei partecipanti è prevista dalle ore 8.45 alle ore 9.15. Alle ore 9.15 interverrà per portare i suoi saluti ai partecipanti il dirigente dell’IIS Vallauri Paolo Cortese. Alle ore 9.30 interverrà l’ingegner Francesco Beghello di Hitachi rail sts per parlare di “Scenari, orizzonti della modalità elettrica nel mondo”. Alle 10.15 sarà l’ing Daniele Invernizzi di eV-Now, Tesla Owners Italia a relazionare su “Il retrofit di mezzi privati e pubblici: sviluppo già finito o possibilità ancora inespressa?”

Alle ore 11 l’ing. Marco Civitillo e il cav. Federico Vitali del gruppo FAAM aggiorneranno il pubblico su “Quali scenari per il trasporto pubblico locale: caso studio di retrofit di veicoli di trasporto urbano”.

Il pomeriggio i lavori riprenderanno con il convegno “Batterie per autoveicoli elettrici: stato dell’arte e prospettive future”. Il collegamento streaming si aprirà alle ore 14.45 per la registrazione dei partecipanti. Alle ore 15.15 il dirigente dell’IIS Vallauri Paolo Cortese procederà con i saluti istituzionali. Alle ore 15.30 prenderà la parola l’ing. Prof. Silvia Bodoardo del Politecnico di Torino per parlare di “Batterie per autoveicoli elettrici: stato dell’arte (dalle materie prime alla seconda vita) e prospettive future; e l’Europa cosa fa?”

Alle ore 16.15 ci sarà l’intervento dell’ing. Carlo Novarese di Lithips S.r.l. per la “Fabbricazione di batterie per il settore trasporti: ricerca e sviluppo, analisi di un processo manifatturiero in uno stabilimento industriale italiano”.

Alle ore 17 il dott. Stefano Sordelli di Volkswagen Italia parlerà di “Mobilità sostenibile: strategia di sviluppo del gruppo VW).

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.P.R. 137/2012 e del Regolamento per la Formazione Continua, la partecipazione al convegno consentirà l’acquisizione di n. 3 CFP per gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri e dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati. L’iscrizione ai convegni in streaming, gratuita ed utile per ricevere l’attestato di partecipazione, dovrà essere inviata, preferibilmente, all’indirizzo email emobilityfossano@vallauri.edu, oppure si potrà effettuare direttamente all’inizio dei convegni, come da programma.

Gli organizzatori stanno già pensando all’edizione di maggio 2021 per riproporre gli elementi mancanti a questa 3° edizione come il concorso indirizzato a ogni ordine e grado di scuole intitolato “Sosteniamo il nostro ambiente”.