Lutto a Verzuolo per la scomparsa di “Pina” Galliano, ex dipendente e amministratrice comunale

Cordoglio a Verzuolo per la scomparsa di Giuseppina “Pina” Galliano, 83enne, dipendente comunale e, una volta in pensione, amministratore comunale.

Classe 1937, nativa di Verzuolo, Pina era stata eletta per la prima volta nel 1995, con l’allora sindaco Giulio Testa. Rimase in carica per due legislature, sino al 2004, essendo riconfermata nel 1999, sempre nella compagine a sostegno di Testa. Dal 1999 al 2004 fu assessore ai Servizi sociali: a metà mandato, in base ad accordi di lista, cedette il testimone a Gianfranco Marengo, diventato poi sindaco della cittadina.

Terminato il suo impegno amministrativo, rimase fortemente ancorata al tessuto del volontario e delle Associazioni locali.

Pina è scomparsa ieri (16 aprile), dopo un periodo di malattia, all’interno della sua abitazione. Lascia la figlia Caterina e il fratello Aldo.

“Io di Pina, come la chiamavamo noi, ho un bellissimo ricordo. – le parole dell’attuale sindaco Giancarlo Panero - Aveva la capacità di organizzare iniziative per la Parrocchia, attività sociali ma anche per noi amici. Quando vi era ancora il marito Mario Ramonda ci trovavamo alcune volte alla trattoria del Borgo Antico da Franca Manna per dei momenti conviviali e per la classica ‘bagna cauda’”.

Questo pomeriggio, alle 15, la benedizione della salma, al cimitero, in ottemperanza alle disposizioni anti Covid-19 emanate dal Governo.