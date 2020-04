Dopo due settimane di sole torna la pioggia: peggioramento già dalla giornata di domenica

Gradualmente un’area di bassa pressione si avvicinerà all’Italia portando maltempo diffuso soprattutto lunedì con le prime piogge diffuse dopo quasi 20 giorni. Anche domenica tuttavia ci potrà essere l’occasione per qualche temporale sulle zone alpine. Calo delle temperature a metà settimana.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 17 e domani sabato 18 aprile

Cielo in prevalenza poco nuvoloso oggi, con graduale aumento nella nuvolosità specie in Liguria domani dove saranno possibili deboli piogge. Sempre domani sulle zone alpine occidentali saranno possibili anche locali brevi rovesci. Temperature stazionarie con massime tra i 23 e i 26 °C (qualche grado in meno sulle coste anche via della copertura nuvolosa), mentre le minime domani saranno comprese tra 8 e 12 °C (qualche grado in più sulle coste). Venti assenti o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali su basso Piemonte.

Domenica 19 aprile

Al mattino sereno o poco nuvoloso, ma la nuvolosità andrà aumentando piuttosto rapidamente nel corso della giornata. Saranno possibili rovesci o temporali lungo tutta la fascia alpina anche se le probabilità maggiori sono nelle aree centro meridionali. Dalla serata tendenza a graduale diffusione di piogge a partire dalla Liguria e dalle aree occidentali verso quelle orientali per l’arrivo di una perturbazione più organizzata.

Temperature minime e massime in generale stazionarie. Le minime saranno in aumento e le massime in calo ove la copertura nuvolosa sarà presente in modo più consistente.

Venti sempre assenti o deboli a regime di brezza dai quadranti meridionali su basso Piemonte e Liguria.

Da lunedì 20 aprile

Attualmente è prevista pioggia diffusa, soprattutto sulle aree occidentali e meridionali, per tutta la giornata di lunedì, con nevicate solo ad alta quota. Gradualmente migliorerà da martedì, ma correnti più fresche da est faranno abbassare le temperature fino a farle tornare in media o poco sotto fino a metà settimana.

Previsioni locali

Cuneo

