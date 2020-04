Bis del banchiere Beppe Ghisolfi domenica nell'Arena di Giletti

Bis di Beppe Ghisolfi che torna nella molto popolare e seguita Arena di Massimo Giletti dove è stato ospite e coprotagonista del serrato dibattito istituzionale ed economico-finanziario di 15 giorni fa, via skype, sulla 7. Il Banchiere europeo e scrittore fossanese ha aderito per la seconda volta all'invito del conduttore televisivo nazionale anch'egli di fiere origini piemontesi, che in varie occasioni ha sottolineato l'importanza della comunicazione esatta e diretta al grande pubblico su temi come quelli bancari, di grandissima attualità ma troppo spesso oggetto di "lotta politica" senza che se ne conoscano i reali meccanismi e tutte le difficoltà di ordine burocratico vincolanti per lo stesso mondo del credito. La partecipazione di Ghisolfi sulla 7, questa domenica, assume un rilievo ancora più significativo e di alto interesse sociale, in ragione della fondamentale settimana appena conclusa che ha visto il Parlamento europeo discutere su eurobond e fondo comune per la ripresa, e la Commissione europea approvare il decreto Conte Gualtieri che da lunedì prossimo renderà disponibili agli sportelli bancari i mini prestiti veloci da 25.000 euro e i prestiti garantiti fino al 25% del fatturato 2019.