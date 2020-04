Decontaminazione, disinfezione e sanificazione per rendere più sicuri i contesti in cui viviamo e lavoriamo

Ci sono termini dei quali si fa un gran parlare e che, nostro malgrado, sono diventati parte integrante del linguaggio comune. Si tratta di vocaboli dei quali è dato di sapere perché si intrecciano all’emergenza e alla lotta al Coronavirus.

Sono vocaboli che identificano operazioni rilevanti quali la decontaminazione, la disinfezione e la sanificazione. E’ un errore pensare che siano sinonimi, e tutti rappresentino una generica operazione di pulizia degli ambienti.

Decontaminazione, disinfezione e sanificazione hanno uno specifico significato, ma soprattutto identificano una tipologia di intervento, alla quale ricorrere in casi distinti. Quel che è certo è che sanificazione, decontaminazione e disinfezione degli ambienti , delle superfici e degli strumenti, si rendono necessarie per rendere assolutamente sicuri i contesti in cui viviamo e lavoriamo.

La disinfezione …

Partendo dalla disinfezione, possiamo sottolineare che è l’arma perfetta per annientare i germi patogeni quali batteri, virus, protozoi e funghi, che si depositano sugli oggetti o nell’ambiente e potrebbero trasmettere malattie infettive a chi entra in contatto con loro.

L’operazione è un obbligo quando in questi spazi gravitano soggetti le cui difese immunitarie sono più deboli. Parliamo di anziani, bimbi ed ammalati, ai quali è bene prestare la massima attenzione.

Senza una preliminare ed accurata operazione di pulizia la disinfezione è praticamente inutile. Ampi residui di sporco e polvere limitano fortemente l’efficacia della disinfezione.

Necessitano di una disinfezione, fra gli altri, ambienti quali le scuole, i servizi igienici, le camere operatorie, gli alberghi, le palestre. Con la disinfezione si eliminano microorganismi patogeni senza per forza di cose arrivare allo stadio della sterilizzazione.

La sanificazione …

Grazie alla sanificazione è invece possibile distruggere le cariche batteriche, o rendere inattivi i virus, per rimuovere ogni possibile rischio di contagio, conseguenza di infezioni microbiche. A più ampio spettro rispetto alla sola igienizzazione, la sanificazione va oltre la semplice rimozione dello sporco e garantisce un’efficace abbattimento di microorganismi patogeni.

E’ necessario procedere con la sanificazione in ambienti considerati a rischio, dove sono presenti fluidi biologici che potrebbero essere contaminati vedi ospedali, studi veterinari o dentistici, oppure in spazi contraddistinti da un ampio transito di persone come gli hotel, i ristoranti, le scuole o le palestre. La sanificazione è opportuna anche nei locali destinati alla predisposizione di prodotti alimentari estendendo la necessità a tutte le industrie di settore.

La decontaminazione …

Considerando la decontaminazione è corretto definirla come quel mix di procedure di cui disporre per eliminare, con l’uso di macchinari o prodotti disinfettanti, i residui di materiale organico ed inorganico presenti in un ambiente o sugli strumenti. L’operazione è tesa a ridurre la carica microbica, consentendo agli agenti disinfettanti, o all’efficacia della sterilizzazione, di agire nella maniera più completa.

La procedura consente di ridurre il rischio per chi opera in determinati ambiti quali uffici, strade, luoghi pubblici e naturalmente ospedali.

Tecniche, strumenti e prodotti di ultima generazione

Le operazioni di decontaminazione, disinfezione e sanificazione degli ambienti sono oggi facilitare dall’utilizzo di tecniche, strumenti e prodotti innovativi, di ultima generazione.

Fra i sistemi più attuali troviamo la sterilizzazione con la luce UVC, la nebulizzazione ambientale, i trattamenti all’ozono, la saturazione nebbiogena “no touch”, la nebulizzazione dell’acqua e del biocida disinfettante a base di perossido di idrogeno stabilizzato (H2O2).