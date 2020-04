Forni a legna in muratura a Roma: il fascino senza tempo della cottura

Fin da tempi antichissimi, il forno a legna in muratura è stato uno dei metodi più utilizzato per poter cucinare efficacemente i cibi, con una cottura ottimale, ma non solo: il forno a legna in muratura riscalda l'ambiente, rendendolo più familiare e accogliente, in qualsiasi contesto. Al giorno d'oggi, esistono diversi tipi di forni da utilizzare per poter cucinare i nostri alimenti, ma il forno a legna in muratura rimane comunque una opzione, senza tempo, che potrà anche arredare il tuo ambiente e renderlo assolutamente unico. Se siete alla ricerca di ottimi forni a legna in muratura a Roma, potrete affidarvi alla professionalità e competenza dell'azienda produttrice Iacoangeli.



Questi forni, ideati per l'esterno, saranno in grado di garantire la massima sicurezza anche ad altissime temperature: a seconda delle necessità dei clienti, esistono svariate tipologie di modelli, ideali per qualsiasi situazione. Tra i principali modelli proposti da questa azienda produttrice, potrete trovare il forno a legna in muratura modello Messimo, il modello Italia con barbecue, il modello Francia con barbecue e il modello Canada con barbecue: questi modelli differiscono per il design della loro struttura, ma anche per alcune funzionalità incluse, come ad esempio la possibilità di avere anche la griglia ideale per il barbecue.



Le principali caratteristiche dei forni a legna in muratura



Qualsiasi sia il modello ha le seguenti caratteristiche:



- Mantenimento del calore grazie al mattone refrattario



Solitamente, i forni tradizionali prevedono l'utilizzo del cemento per creare la muratura, in questo caso invece verranno utilizzati mattoni refrattari che potranno garantirvi una resistenza massime alle alte temperature, senza rovinarsi, e mantenendo anche il calore più a lungo durante tutto il procedimento di cottura dei vostri alimenti.



- Struttura in cemento armato



La struttura in cemento potrà garantirvi di essere resistente a qualsiasi agente atmosferico, come ad esempio la pioggia, il vento e altre intemperie, senza rovinarsi.



- Subito pronto all'uso



Quando acquisterete uno di questi forni, potrete utilizzarlo fin da subito: infatti, vi arriverà già installato grazie al prefabbricato di cemento.



- Piano in appoggio in cotto smaltato



Questo piano sarà facilissimo da pulire e igenizzare correttamente, ogni volta che lo utilizzerete.



- Più spazio per cucinare



Rispetto ai tradizionali forni a legna in muratura, questi forni proposti da Iacoangeli potranno garantirvi uno spazio per la cottura molto più ampio: dai classici 60 centimetri, potrete infatti utilizzare uno spazio di 90 cm, per poter cucinare tutto ciò che vorrete, anche in contemporanea.

Qualsiasi sia la tipologia di forno a legna in muratura da esterno che starete cercando per il vostro spazio verde, scegliere uno di questi modelli vuol dire avere la garanzia e la sicurezza di un prodotto assolutamente pratico e conveniente, ideato appositamente per un utilizzo comodo ma soprattutto sicuro, anche ad alte temperature.