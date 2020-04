Impresa Azzurra- Piemonte: è in atto la creazione di un Networking di imprenditori, di ogni genere e settore

In questo periodo di emergenza sanitaria, l’intensificarsi della competizione internazionale richiede alle imprese italiane, intenzionate a difendere e a rafforzare il proprio vantaggio competitivo, di raccogliere una sfida ulteriore: fare in modo che la propria presenza sui mercati esteri non abbia un carattere provvisorio, ma sia invece continua e duratura. Tale opportunità non è più soltanto ad esclusivo appannaggio delle grandi multinazionali ma anche delle piccole e medie imprese. In attesa di uscire da questo difficile periodo bisogna riorganizzarsi e concentrare tutte le forze verso un nuovo modo di fare impresa.

“Il legame tra territorio e prodotti tipici – ha spiegato Giacomo Verrua, referente di Impresa Azzurra Piemonte - andrà a rafforzarsi, il turista non si recherà in una destinazione solo per conoscere e degustare, ma si muoverà con il desiderio di interagire con il paesaggio, con la sua cultura, con le sue piccole realtà produttive. Un modello di promozione che passa attraverso esperienze creative, maggiormente coinvolgenti, che porteranno una maggiore richiesta di proposte turistiche. Il territorio dovrà adottare un approccio sostenibile inevitabile. Gli operatori pubblici e privati dovranno cooperare in sinergia e utilizzare in modo efficiente e parsimonioso le risorse a disposizione, riducendo i costi di gestione e sviluppando un’immagine che valorizzi la reputazione degli operatori stessi. Questo vantaggio competitivo, avrà indirettamente ricadute sociali ed economiche positive. Le nostre proposte hanno l'obiettivo di internazionalizzare il territorio attraverso la promozione delle destinazioni e dei sapori e saperi locali, organizzare eventi virtuali, nuove reti di impresa per la vendita dei prodotti on line e organizzare servizi e corsi per la comunicazione e il marketing turistico. Si dovrà attuare un nuovo modo di fare comunicazione. Il nostro territorio vive una fase delicata, infatti, persiste una diffusa sfiducia tra gli operatori. Noi di Impresa Azzurra siamo pronti a confrontarci con chiunque abbia voglia di fare squadra, intorno alle innumerevoli risorse del nostro Piemonte”.

Impresa Azzurra è una organizzazione che si pone a sostegno delle piccole e medie imprese. Si impegna in modo costante per facilitare le relazioni tra realtà economiche territoriali al fine di creare collaborazioni e occasioni di crescita e sviluppo del tessuto industriale italiano.

Inoltre fornisce assistenza e consulenza per:

aziende che intendono intraprendere un percorso di internazionalizzazione

sviluppo reti d’Impresa

investimenti con la formula del crowdfunding

leasing

oleggio autoveicoli

welfare e sussidi

microcredito, finanza agevolata, assistenza domande su bandi e contributi Regionali ed Europei

servizi finanziari e bancari

consulenze legali per Italia ed Estero

caf e patronato

assistenza per domande su credito d’imposta