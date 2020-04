Pelle grassa: i benefici della bava di lumaca

La cute grassa è un problema comune a molte persone che devono fare i conti con una pelle dall’aspetto un po’ lucido che, però, può apparire anche come untuoso. A volte può accadere che solo alcune parti del viso abbiano tali caratteristiche, e cioè la fronte, il mento e il naso (quella che viene definita zona T): in questo caso si ha a che fare con una pelle mista, in quanto il resto della faccia ha una pelle normale o addirittura secca. La bava di lumaca è il prodotto più indicato a cui si possa ricorrere per contrastare questo inestetismo, che può anche essere fonte di disagio.

Come trattare la pelle grassa

In primo luogo è utile tener presente che la pelle grassa non dovrebbe essere trattata in modo eccessivo: una pulizia delicata da eseguire tutti i giorni con un detergente e un tonico è il primo passo da compiere, mentre lo step successivo consiste nel ricorso alla bava di lumaca. Infatti, la crema alla bava di lumaca pura al 100% si caratterizza per un contenuto di principi attivi che sono in grado di contrastare la pelle grassa perché non agiscono sui sintomi ma direttamente sulle cause che la generano. È il caso, per esempio, della vitamina A, che svolge un’azione che è al tempo stesso di riparazione e di protezione, e in più contribuisce a regolare i meccanismi di produzione del sebo.

Perché la bava di lumaca è utile contro la pelle grassa

Nella bava di lumaca ci sono, poi, i peptidi, che hanno la capacità di idratare in profondità e hanno un ruolo significativo per l’azione esfoliante della crema. Infine, merita di essere messo in evidenza il ruolo dell’acido glicolico, che a sua volta esfolia la pelle e, di conseguenza, previene la comparsa dei brufoli perché elimina le cellule morte dai pori. La bava di lumaca serve a idratare la pelle e la stabilizza, rendendo inutile l’uso di altre creme specifiche per le pelli grasse.

Gli errori da non commettere

Una mancata o carente idratazione costituisce, in effetti, lo sbaglio più comune che si possa commettere per il trattamento della pelle grassa. Nel momento in cui la pelle viene idratata meno del dovuto, infatti, la sua reazione è quella di produrre una maggiore quantità di sebo. D’altro canto, è opportuno evitare un eccesso di aggressività nella pulizia del viso, poiché si finirebbe per stressare la pelle più del dovuto. Troppi scrub sollecitano la pelle in modo esagerato e favoriscono, per reazione, una produzione di grandi quantità di sebo.

I prodotti astringenti

Un altro errore frequente è quello che viene commesso da chi prova a seccare la pelle usando dei prodotti astringenti: si tratta di un approccio non adeguato, perché se si asciuga l’untuosità la pelle reagisce producendo più sebo. Insomma, non solo il problema non si risolve, ma addirittura viene peggiorato.

Perché si ha la pelle grassa

Alla base della pelle grassa c’è un’alterazione del meccanismo di produzione del sebo che può essere provocata da varie ragioni: l’ambiente in cui si vive, per esempio, ma anche lo stile di vita che si segue o la predisposizione genetica. L’età è un altro fattore da non sottovalutare, dal momento che i giovani tendono a essere più colpiti rispetto agli anziani. L’aspetto untuoso della pelle è solo una delle conseguenze della produzione eccessiva di sebo da parte delle ghiandole; un’altra va individuata nella comparsa dei brufoli, che sono il risultato dei pori ostruiti dalle cellule morte della pelle che si sono mescolate proprio con l’eccesso di sebo.