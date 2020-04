LE 2 CANDELE

Ogni giorno uno spunto per continuare a sperare, per potenziare la resilienza e per riadattare la propria vita alle nuove condizioni.

Una quarantena “senza manuale di istruzioni” ci induce a riflettere sull’imprevedibilità della vita e può diventare slancio per rimettersi in gioco e continuare a crescere, nonostante il dolore e la paura.

Gli psicologi del Trauma Center del Santa Croce Maura Anfossi, Gemma Falco, Cristina Giordana, Andrea Pascale, Arianna Piacenza

L’altra sera eravamo seduti in camera dei bimbi, per terra. E avevamo acceso 2 candeline, piccole, e spento la luce, era tutto buio ma quelle candeline rischiaravano comunque la camera, permettevano di vederci tra di noi e di vedere un po’ intorno l’ambiente. Ho fatto questa osservazione e mia figlia ha detto ‘le candeline fanno la loro parte’. E a me è venuto in mente proprio questo: in un momento così difficile e disorientante, è giusto che ognuno faccia la sua parte. Anche se è tanto buio, anche se il buio fa paura, è giusto che ognuno porti quella piccola lucina che può permettere di rischiarare un po’ il buio e le tenebre.

Una piccola luce che può essere un sorriso, un gesto gentile, una parola di incoraggiamento. Non porterà automaticamente la luce, non dovunque, ma rischiarerà un po’ dove c’è tanto buio.





Gli psicologi del Trauma Center sono contattabili nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 14 al numero 0171-641136