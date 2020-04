579 prodotti e 13 negozi sul web: nasce "Mondovì Online Shopping"

"Ci siamo accorti delle tante attività commerciali monregalesi che si sono messe in gioco in questo periodo di forte difficoltà, per garantire a tutti i concittadini la possibilità di ricevere a casa la spesa. Non tutte hanno un sito e-commerce e non tutte hanno la possibilità di crearlo in così breve tempo, per questo abbiamo scelto di crearne uno per tutti. Senza impazzire per cercare chi consegna cosa, qui si trova tutto: dal pane, alla lampadina. In un unico sito, con un unico carrello, i negozianti porteranno la spesa in ogni casa della città e dei Comuni limitrofi".

Con queste parole Christian Forlani, Elisa Meineri e Maura Leonti, esperti in comunicazione, commentano la loro decisione di dare vita a "Mondovì Online Shopping" (https://www.mondovishopping.it), un portale telematico che consente agli affezionati delle attività commerciali della città delle mongolfiere di continuare ad acquistare da loro i prodotti di cui necessitano.



"In tutt'Italia, in tempo di Covid-19, è partita un'operazione collettiva di solidarietà digitale e noi abbiamo scelto di aderirvi - dichiarano gli ideatori del sito -. Questo progetto è, peraltro, parte integrante della didattica del corso tecnico specializzato in marketing-comunicazione e social media del CFP Cebano-Monregalese".



Come si legge nella descrizione della piattaforma, essa nasce come un grande quartiere dello shopping virtuale, nel quale si trovano i negozi di sempre (13 al momento, con 579 prodotti disponibili, ndr), quelli che i monregalesi vedono da una vita passeggiando per le strade cittadine.



Prima era sufficiente recarsi a Breo, parcheggiare la macchina e, con la funicolare, in bus o a piedi, raggiungerli fisicamente. Oggi, invece, con le restrizioni in corso, la vicinanza si fa... virtuale: "Ci siamo riuniti qui, in un unico luogo, con l'intento di semplificare il modo di fare la spesa - asseriscono i titolari delle attività che partecipano al progetto -. È un piccolo, ma concreto aiuto, che siamo convinti possa servire in questo momento. Voi non uscite e non mettete in pericolo la salute vostra e dei vostri cari. Noi, bardati di mascherine e guanti, vi portiamo tutto a casa. Prima o poi tutto questo passerà e ci rivedremo in giro per le strade cittadine, ma fino ad allora non vogliamo che vi risulti difficile trovare cosa volete acquistare".



"Crediamo molto in questo progetto solidale - sostengono i tre ideatori di 'Mondovì Online Shopping' - e ci auguriamo di poter semplificare la vita a quanti più monregalesi possibile. Rinnoviamo un grazie speciale agli studenti del corso tecnico specializzato in Marketing-Comunicazione e Social Media del CFP Cebano-Monregalese. Questo project work, diventato parte integrante della didattica del corso nel quale insegniamo, offre loro la possibilità di mettersi in gioco e testare sul campo quanto appreso in aula. Senza il loro aiuto, non saremmo riusciti ad essere operativi in così breve tempo".

Per quanto concerne le modalità di pagamento, si va dal pagamento in contrassegno o, per chi è abilitato, attraverso Satispay e Pos (nel sito sono riportate le informazioni dettagliate per ciascun negozio). Qualora altri commercianti intendessero aderire al progetto, scrivere a commercianti@mondovishopping.it.