A Lagnasco aumentano i contagi: quattro in tutto i cittadini positivi al Covid-19

Quarto caso positivo al test del Covid-19 a Lagnasco. "E' in quarantena presso la propria abitazione - conferma il sindaco Roberto Dalmazzo - ci siamo messi in contatto con questa persona, sta bene. A nome dell'Amministrazione dei lagnaschesi gli porgiamo l'augurio di pronta guarigione".

Restano buone anche le condizioni di salute degli altri tre contagiati.

I casi continuano ad aumentare tra i cittadini del comune del saluzzese e il primo cittadino anche in vista del fine settimana ricorda alla popolazione l'importanza di restare a casa e di uscire il meno possibile.

Nel frattempo continuano ad arrivare le donazioni di mascherine, le ultime, 200 in tutto di tipo FFP2 arrivano dalla ditta Rosatello.

Domani, sabato 18 aprile, i consiglieri comunali e alcuni volontari raccoglieranno le 1900 mascherine chirurgiche della Vimin Box insieme alle 1500 comprate dal Comune per far sì che vengano consegnate domenica nella buca delle lettere dei cittadino. "Questa volta saranno distribuite due mascherine per persona" spiega il sindaco.

Il primo cittadino non nasconde la preoccupazione per quanto riguarda invece al questione della manodopera agricola nel saluzzese.

"Insieme alle associazioni di categoria, ai produttori e agli altri amministratori comunali ci stiamo riunendo per darvi delle risposte e dare le giuste informazioni. I campi quest'anno non saranno aperti, abbiamo chiesto alla regione Piemonte un sostegno economico per le aziende affinchè possano ospitare la manodopera. Abbiamo inoltre chiesto al Governo forme agili per poter fornire manodopera locale e abbiamo chiesto la defiscalizzazione sui contributi".