Caramagna, all'Ospedale San Giuseppe ancora nessun contagio, "ma chiediamo i tamponi prima che sia troppo tardi"

Per fortuna non si registra ancora nessun caso positivo al Covid-19 tra gli ospiti della Casa di Riposo Ospedale San Giuseppe di Caramagna. L’allerta tuttavia resta alta e le difficoltà nell’organizzazione dei turni degli operatori sanitari stanno aumentando.

Ad oggi sono quattro i membri del personale preventivamente sollevati dall’operatività perché venuti a contatto con persone che si sono trovati in ambienti in cui si sono registrati casi positivi al Coronavirus. Quattro sono anche gli ospiti della residenza per anziani posti isolamento presentivo, di cui sono tutta via già rientrati. “Fin dalle prime avvisaglie dell’epidemia da COVID 19 siamo intervenuti chiudendo la struttura a visitatori esterni (famiglie, volontari, professionisti) con due settimane di anticipo rispetto al decreto nazionale dell’8 marzo 2020” scrivono in un’accorata lettera il Presidente Blua Dario, la Direttrice Ciravegna Francesca e i Consiglieri di Amministrazione Alasia Angela, Becchio Gianfranco, Ruggiero Daniele, Sabena Maria.

“Dal 23 febbraio 2020 tutti gli operatori hanno iniziato ad utilizzare i dispositivi di protezione, per la tutela degli ospiti e degli operatori stessi. Sono stati triplicati (da 2 a 6) i turni relativi alle pulizie per garantire la migliore igiene ambientale possibile. Vengono da allora monitorati i parametri vitali (temperatura corporea e saturazione) tre volte al giorno a tutti gli ospiti e agli operatori ad ogni inizio turno. Il tutto viene registrato su apposita modulistica. È stato creato un “diario” di tutti gli avvenimenti e criticità e un “dossier COVID-19” con tutti i protocolli adottati, documentazione e corrispondenza tra noi, la nostra Azienda sanitaria di competenza (ASL CN1) e gli altri Enti. Al momento la nostra situazione generale è ancora “sotto controllo” ma temiamo ancora per poco. Gli scenari intorno a noi sono devastanti.”

La struttura in tutto ospita 83 anziani, vede impiegati 35 OSS, 6 Infermieri, 12 operatori ausiliari, 2 portinai, 1 addetto segreteria, 1 educatrice, 1 direttore sanitario, 1 direttore di struttura, 1 psicologo e 1 fisioterapista. Per questo motivo dalla direzione chiedono di intervenire con la somministrazione dei tamponi a tutti i pazienti prima che sia tardi. “Chiediamo di intervenire imponendo a chi di dovere di somministrare i tamponi a tutti gli ospiti e a tutti gli operatori della Casa di Riposo. Questo PRIMA che si verifichino casi di contagio, dopo sarebbe, oserei dire, quasi inutile se non per aggiornare le ormai morbose statistiche”.

E sottolineano le difficoltà economiche a cui la struttura deve fare fronte. Solo ieri si è riunito il Cda da cui è stato calcolato che solo per dispositivi di protezione e procedure di disinfezione per il Covid-19 ci sono maggiori costi per 5 mila euro al mese, difficilmente sostenibili a lungo senza aiuti. “Con un grande impegno economico da parte del consiglio di amministrazione e con l’aiuto di una rete di solidarietà siamo riusciti a reperire parte del materiale necessario come i dispositivi di prevenzione individuale e i disinfettanti ambientali. Il materiale però scarseggia. Se non ne saremo in qualche modo riforniti, presto ci ritroveremo in emergenza. Per nostra grande fortuna, siamo in un piccolo paese di una piccola ma grande comunità. Grande nel cuore, grande nei gesti. Amministrazione comunale, associazioni di volontariato, Protezione Civile, imprenditori del territorio, Fondazione Crc, a tutti loro va un enorme ringraziamento. Se per il momento ce la stiamo facendo, è anche grazie a loro. Auspichiamo pertanto, da parte delle autorità competenti, un intervento tempestivo in supporto a tutto il lavoro da noi svolto con grande responsabilità e rispetto e, ci conceda, amore, nei confronti dei nostri ospiti. Le richieste che ci pervengono di ospitare pazienti Covid, è quanto di più sbagliato si possa chiedere alle nostre strutture. Strutture che offrono un servizio residenziale e NON ospedaliero. Una richiesta totalmente slegata dalla realtà in cui stiamo affrontando il contagio. Una richiesta del tutto inopportuna, a meno che non si voglia sganciare una vera e propria “bomba” sulla parte sociale più debole e indifesa”.

A tutto ciò ovviamente si aggiunge lo stress e la tensione a cui devono far fronte gli operatori e la sofferenza degli stessi ospiti che non possono vedere i propri cari. “Gli ospiti sono la parte sociale più debole, fisicamente e psicologicamente, sono la nostra storia, le nostre radici, grazie a loro siamo ciò che ora siamo. Perché sì, parliamo di focolai, di picchi, di distanziamento sociale, ma se in questa epidemia ci sono dei deboli, deboli che hanno rispettato in tutto e per tutto ogni tipo di decreto e normativa, sono proprio loro, i nostri anziani. Da ormai troppo tempo tutte le strutture del territorio e non, urlano a gran voce di intervenire tempestivamente interrompendo questo stato di abbandono nei loro confronti. Tranne che un mare di burocrazia e moduli da compilare, non vediamo da parte dei vari Enti nessuna azione concreta di tutela e salvaguardia per i nostri ospiti e per gli operatori”.