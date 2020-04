Case di riposo: "Questi i numeri dell’emergenza nelle nostre strutture"

"Su 140 case di riposo della provincia di Cuneo, ad oggi 29 strutture dichiarano problemi di gestione dell’emergenza Covid-19; di queste, solo 8 risultano in situazione di difficoltà e 3 sono cliniche riabilitative e non case di riposo. Rispetto alla media regionale dichiarata del 30% delle Rsa con problemi di gestione del Covid-19, nella provincia di Cuneo questo dato è del 18%, segno che il sistema di prevenzione individuato e attuato dalle Rsa locali sta funzionando, nonostante il mancato supporto da parte delle istituzioni preposte alla lotta contro l’infezione, che le hanno lasciate sole".



Questa la situazione nei nostri ricoveri secondo Silvio Invernelli, presidente dell’Associazione Provinciale Cuneese Case di Riposo (Apccr), sodalizio che, rappresentativo di 63 strutture attive in tutto il territorio della Granda, ha deciso di fare chiarezza su quello che, in Piemonte e non solo, rappresenta uno dei fronti maggiormente critici in questa fase dell’emergenza Covid.





I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

In un documento appena inviato alla nostra redazione, Invernelli intende innanzitutto puntualizzare quali siano stati, a dire dell’associazione, le azioni intraprese a tutela dei propri ospiti, a partire dal discusso fronte dei dispositivi di protezione individuale (Dpi).



"La maggior parte delle case di riposo – spiega il presidente – aveva intrapreso azioni di prevenzione (quali chiusure delle strutture agli esterni e isolamenti di casi sospetti) ancor prima dell’emanazione dei Dpcm da parte della Regione Piemonte; i direttori delle strutture, poi, si erano adoperati in ogni modo, e continuano a farlo, per acquisire dispositivi di protezione individuali, purtroppo mai consegnati perché bloccati alla dogana, probabilmente per essere distribuiti alle strutture ospedaliere e alla protezione civile".



"Le residenze per anziani – continua Invernelli – si sono così dovute ingegnare: alcune si sono procurate mascherine costruendole artigianalmente, grazie magari all’aiuto di parenti e volontari. In data 6 aprile, l’Associazione stessa, a nome di 63 strutture della provincia, richiedeva ai tavoli di crisi i dispositivi di protezione individuali e i tamponi necessari per affrontare l’emergenza e in seguito continuava a sollecitarli: fino a ora, non ci sono pervenute risposte in merito".



"Inoltre, insieme a molte case di riposo, l’Associazione si è adoperata per l’acquisto e lo sdoganamento dei dispositivi di sicurezza necessari alle singole strutture: le procedure di sdoganamento continuano a rappresentare uno scoglio, in quanto le Rsa, paradossalmente, non sono considerate presidi a rischio. Man mano che alcuni dispositivi si rendono finalmente disponibili, i volontari dell’Associazione sono pronti a distribuirli a chi li aveva ordinati, in modo immediato e con priorità alle situazioni più critiche".





90% DEI CASI CRITICI A CAUSA

DI OSPITI PROVENIENTI DAGLI OSPEDALI