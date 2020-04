Cavallermaggiore: alla Fondazione San Giorgio 30 ospiti e 8 operatori sanitari positivi al Covid-19

Tornano a salire i casi positivi al Covid-19 a Cavallermaggiore, altri due cittadini sono risultati contagiati. “Erano già in isolamento fiduciario, fatto il test il risultato è stato positivo” spiega il sindaco Davide Sannazzaro. “Abbiamo fatto una riunione dell’unità di Crisi per poter ottenere in tempi rapidi i tamponi per le persone che sono venute a contatto con questi due casi”.

Oggi sono arrivati anche i risultati della seconda tranche di tamponi fatta domenica scorsa alla Fondazione San Giorgio. Sono risultati 30 ospiti positivi al Covid-19 e altri 8 operatori sanitari della struttura di cui due sono cavallermaggioresi. Al momento non presentano sintomi.

Nella mattina di oggi purtroppo è venuta a mancare un’ospite della struttura, una donna di 93 anni, positiva al Coronavirus “Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze”.

Al momento sono 12 cittadini residenti a Cavallermaggiore che hanno contratto il virus, altri due sono già risultati negativi al tampone.

Domani pomeriggio, sabato 18 aprile, si svolgerà la seconda tranche di buoni spesa alle 63 famiglie che ne hanno fatto richiesta. Saranno consegnati o da un vigile o dalla protezione civile “Non aprite ad altre persone” si raccomanda il primo cittadino che aggiunge “le fatiche stanno venendo fuori ma è importante continuare così, non abbassiamo la guardia, piano piano stiamo andando verso la riapertura”.